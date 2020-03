Ce sont les changements que la nouvelle interface de Windows 10 présentera

Microsoft fait la fête. Windows 10 fonctionne actuellement sur un milliard d’appareils et le nombre est toujours en hausse. Pour célébrer l’instant, celles de Redmond ont révélé les changements qui viendront bientôt dans leur système d’exploitation.

À travers une publication sur Instagram, le patron de Microsoft, Panos Panay, a présenté la refonte basée sur Fluent Design, avec de nouveaux Live Tiles que nous pensions disparaître (mais qui sont maintenant identiques à Windows 10x, pour les appareils à double écran) . Cependant, nous savons qu’ils passeront de tons clairs à foncés, selon les préférences de l’utilisateur.. Il semble également que Microsoft s’efforce de rendre le système d’exploitation plus fluide, avec des menus contextuels plus modernes., qui intègrent même davantage d’informations et d’options d’accessibilité. Windows 10 comprend des icônes avec de nouveaux traits circulaires et plus colorés. Mais la surprise est aussi que Windows va bientôt renouveler l’explorateur de fichiers.

«L’équipe a réalisé cette vidéo pour célébrer l’atteinte du milliard de MAD dans Windows 10 et voulait la partager avec vous tous. Maintenant, à une époque où une grande partie de notre travail et de notre communication se fait via nos appareils, il est particulièrement encourageant de savoir que Windows peut aider un milliard de personnes à rester connectées aux choses et aux personnes qui leur tiennent à cœur. #Windows. »Panay a écrit dans son article.

Jusqu’à présent, la société n’a pas officialisé le début de la mise à jour de cette mise à jour, mais Microsoft devrait publier plus de détails lors de sa prochaine conférence des développeurs Build 2020.

