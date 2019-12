Ce sont les dates de sortie des films Pixar, Marvel et Disney en 2020

Disney est actuellement l'une des plus grandes sociétés de divertissement au monde. À lui seul, comme Disney, il génère plusieurs superproductions, et l'un des derniers exemples a été le lancement de Frozen 2, qui est devenu le film d'animation qui a donné plus de chiffres au box-office à ce jour.

Cependant, il a d'autres grandes entreprises sous la main, avec lesquelles il prépare de grandes premières pour 2020 à commencer par Marvel Studios, 20th Century Fox, Fox Searchlight et Pixar, sans oublier ses études en tant que Disney Animation,

En janvier 2020, les sorties les plus fortes pour toutes ces sociétés commencent, et ici nous vous laissons le calendrier Disney officiel pour leurs films:

Sous l'eau (menace dans les profondeurs)

10 janvier

Le 10 janvier, ce film réalisé par William Eubank sortira sous la production de 20th Century Fox. Avec Kristen Stewart, Underwater suit une équipe qui, au cours d'une mission, est piégée dans une installation sous-marine qui est inondée à la suite d'une tremblement de terre

Pour s'échapper, ils doivent voyager au fond de la mer; cependant, ils devront non seulement faire face aux risques de la nature, mais aussi à des créatures monstrueuses et marines qui les chasseront tout le temps. Stewart apparaît T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie et Gunner Wright.

Jojo Rabbit

24 janvier

Après le succès de Thor: Ragnarok, Taika Waititi est devenu un espace dans l'industrie cinématographique, et en 2020 (au moins au Mexique) revient avec Jojo Rabbit, une satire de la Seconde Guerre mondiale qui lui a valu le premier prix du Festival Toronto International Film. Ici, nous rencontrons Jojo, un garçon qui est formé dans un camp nazi et qui a un ami imaginaire nommé Adolph Hitler.

Son monde entier change, du moins l'idée qu'il se faisait du monde, quand il découvre que sa mère cache une fille juive dans le grenier de sa maison qui n'est pas comme on lui a dit qu'elle devrait. Jojo Rabbit met en vedette Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi (comme Hitler), Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell et Scarlett Johansson, qui donne vie à la mère célibataire de Jojo.

Une vie cachée

31 janvier

Terrence Malick est l'un des réalisateurs les plus acclamés par la critique d'aujourd'hui et nombre de ses films en sont la preuve comme The Tree of Life, qui a été photographié par Emmanuel Lubezki. Malick est de retour avec A Hidden Life, un film qui a été présenté en première au Festival international du film de Morelia et qui nous présente Franz Jägerstätter, un Allemand qui a refusé de se battre pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le film nous montre comment Franz a mis au défi sa communauté de suivre ses valeurs, qui sont définies comme humaines à une époque où les gens étaient forcés d'être cruels. Il s'agit d'un héros caché qui est exécuté afin de garder son esprit vivant grâce à sa femme et ses enfants.

L'appel de la nature

21 février

Dans ce film avec Harrison Ford, nous rencontrons un vieux solitaire qui décide de déménager au Yukon pour s'éloigner des gens. Et c'est là qu'il rencontre Buck, un chien qui a été kidnappé dans la vallée de Santa Clara et forcé de travailler comme chien de traîneau dans ce même endroit, qui se caractérise par le froid et le danger.

Ensemble, l'homme et le chien doivent faire face à des dangers qui proviennent non seulement directement de la nature, mais aussi des hommes. Chris Sanders réalise ce film basé sur le classique littéraire du même nom de Jack London.

Onward (United)

6 mars

Pixar revient aux histoires originales en 2020 avec Onward de Dan Scanlon sous la production de la même équipe qui travaillait à l'Université Monsters. Dans ce film, nous rencontrons deux frères elfes adolescents qui ont grandi sans leur père, car il est mort quand ils étaient enfants. Quand ils découvrent qu'avec la magie ils peuvent ramener leur père pour une journée, ils se lancent dans une aventure pleine de fantaisie dans un monde suburbain avec des créatures mythologiques et magiques.

Mulan

27 mars

Niki Caro, réalisatrice de The Zookeeper's Wife, était chargée de travailler sur le retour de Mulan dans un format d'action en direct, ce que Disney fait avec ses classiques depuis 2010. Comme nous le savons, cette histoire suit une jeune femme chinoise qui décide de la risquer la vie dans une guerre contre les envahisseurs du nord, tous en faveur de son père et pour faire honneur à sa famille.

Habillé en homme et portant le nom de Hua Jun, Yifei Liu donne vie à Mulan aux côtés d'un casting qui comprend Donnie Yen en tant que commandant Tung, Jason Scott Lee en tant que Böri Khan, Yoson An en tant que Chen Honghui, Gong Li en tant que Xianniang, et Jet Li comme empereur.

Les nouveaux mutants

3 avril

La première bande-annonce officielle de The New Mutants arrivera en janvier 2020 après des dates tardives qui ont fait penser aux fans que le film ne serait jamais dévoilé. Maintenant, la date de sortie officielle est le 3 avril. Avec ce film, nous rencontrerons une équipe de mutants, qui composent les premiers diplômés de l'école spéciale fondée par Charles Xavier.

Bien sûr, l'histoire est liée au monde des X-Men, qui fait partie de l'univers Marvel dans les bandes dessinées, mais n'a pas réussi à s'unir sur grand écran dans le MCU. L'achat de Fox entre les mains de Disney a donné des signes de vie pour que cela se produise à un moment donné.

Bois (Esprits cachés)

17 avril

Ce film d'horreur, produit par Guillermo del Toro et réalisé par Scott Cooper, nous montre les événements tragiques qui se produisent dans une petite ville de l'Oregon où certaines personnes ont commencé à mourir de façon effrayante. Et c'est ainsi que nous connaissons un petit garçon, qui est chargé de nourrir une créature qui semble humaine, mais en réalité c'est monstrueux.

D'autres personnages sont joués par Keri Russell en tant que professeur local, et Jesse Plemons, son frère et le shérif de la ville. Ensemble, ils doivent résoudre le mystère qui met fin à plusieurs vies de personnes connues.

Veuve noire

30 avril

C'est l'un des films les plus attendus de 2020, car il s'agit de la bande solo de Natasha ou Black Widow, l'un des premiers Avengers que nous avons rencontrés au MCU et qui est joué par Scarlett Johansson depuis quelques années. Plus qu'un film de super-héros, il est juste de dire que c'est un thriller d'espionnage où Natasha doit affronter son passé.

Natasha doit rencontrer ses «sœurs», Yelena et Melina, et Red Guardian, pour faire face à certains dangers qui pourraient mettre en danger la stabilité du monde. Johansson apparaît avec un grand casting qui comprend Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Black Widow est le premier film de la quatrième phase du MCU et a tourné sous la direction de Cate Shortland et la production de Kevin Feige.

La femme à la fenêtre

15 mai

Amy Adams revient à ses meilleurs personnages avec La femme dans la fenêtre où elle incarne le Dr Anna Foxx, une femme qui souffre d'agoraphobie, de peur de quitter sa maison et d'être dans les espaces publics. Dans la solitude, elle se consacre à «espionner» ses voisins, et c'est ainsi qu'elle rencontre Jane Russell, qui devient son amie.

Un soir, elle découvre que Jane pourrait être brutalement assassinée, déclenchant la folie sur Anna, qui pense qu'elle a peut-être été attaquée par son mari. Le casting est composé d'Adams avec Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell et Anthony Mackie.

Artemis Fowl: The Underground World

29 mai

Dans ce film, nous rencontrons Artemis Fowl, un génie de 12 ans qui cherche son père, qui a mystérieusement disparu. Avec l'aide de Butler, Artemis doit le retrouver, mais en attendant, découvrir une ancienne civilisation souterraine: un monde féerique.

En déduisant que la disparition de son père est en quelque sorte liée à ce monde féerique secret et solitaire, le rusé Artemis prépare un plan, si risqué qu'il se retrouve finalement au milieu d'une dangereuse guerre d'ingéniosité avec les fées tout-puissants.

Âme

19 juin

En 2020, Pixar Animation Studios voyage des rues de New York aux royaumes cosmiques, pour trouver les réponses aux questions les plus importantes de nos vies. Soul est réalisé par Pete Docter (UP et Intense).

Soul nous présente Joe Gardner (Foxx est la bonne personne pour ce rôle, nous le savons), un professeur de lycée à New York qui devient obsédé par l'idée de devenir un musicien de jazz professionnel. Il aime ce qu'il fait, mais il croit que la seule chose qu'il doit accomplir dans la vie est de maximiser sa passion pour la musique; c'est-à-dire former un groupe et faire des présentations, en laissant tout le reste de côté.

Mec libre

10 juillet

Dans Free Guy de Shawn Levy, Ryan Reynolds amène Guy, un caissier de banque (PNJ, personnage non joueur) dans un jeu vidéo appelé Free City. Guy est un caissier qui devient le héros de l'histoire lorsque, conscient de lui-même et de sa "nature", il découvre que certains développeurs ont pris le pouvoir, enfreignant certaines règles et menaçant de "désactiver" le jeu.

Le film met en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Joe Keery et Utkarsh Ambudkar. Le point fort de Free Guy est qu'il s'agit d'une histoire originale, pas d'une adaptation d'un jeu vidéo déjà connu. Ce film construit, dans un film, son propre univers et développe une histoire qui, à en juger par cette première avancée, pourrait offrir une bonne expérience de jeu vidéo.

Bob’s Burgers

17 juillet

Il n'y a aucune information officielle sur la bande. Cependant, c'est le film officiel basé sur la sitcom animée de Fox.

Croisière dans la jungle

24 juillet

Inspiré par la célèbre balade à Disneyland, Jungle Cruise est un film d'aventure mettant en vedette Dwayne Johnson en tant que capitaine de navire avec Emily Blunt, qui donne vie à un explorateur particulier qui veut découvrir un trésor caché.

Les deux se rencontreront pour entrer dans la jungle sauvage et trouver un précieux trésor, bien que rien ne soit facile, et à en juger par ce qui est vu dans la bande-annonce, la chose deviendra couleur de fourmi. Le casting est composé d'Edgar Ramirez, Jack Whitehall Jesse Plemons et Paul Giamatti. Jaume Collet-Serra est le réalisateur.

Le seul et unique Ivan

14 août

Il n'y a aucune information officielle.

L'homme du roi

18 septembre

Avec ce film, nous voyagerons dans les premières décennies du XXe siècle, très probablement jusqu'à la Première Guerre mondiale, où l'agence a été créée pour se terminer avec des "méchants" déjà connus dans l'histoire. L'agence Kingsman, comme nous pouvons le voir, est née du mal des hommes et des choses horribles «qu'ils sont capables de faire».

C'est ici que nous rencontrons le personnage de Thomas Edward Lawrence, un homme qui recrute plusieurs personnages comme Conrad pour combattre Rasputin, l'une des figures historiques les plus connues de Russie. Et comme il leur fait face, ils doivent en battre plusieurs autres dans un temps instable où tous les pays se sont battus pour en maîtriser d'autres. Réalisé par Matthew Vaughn, le film met en vedette Matthew Goode, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance et Gemma Arterton.

Mort sur le Nil

9 octobre

En vacances sur le Nil, Hercules Poirot doit enquêter sur le meurtre d'une jeune héritière. Réalisé par Kenneth Branagh et basé sur le roman d'Agatha Christie, ce film met en vedette Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening et Kenneth Branagh.

Les éternels

30 octobre

The Eternals dans le cadre de la quatrième phase du MCU, a été menée sous la direction de Chloé Zhao. Ce film est l'un des plus importants et attendus car, comme l'a dit Kevin Feige, "il va redéfinir et changer" l'ensemble du MCU.

The Eternals met en vedette Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Barry Keoghan, Gemma Chan et la mexicaine, Salma Hayek. Les Eternals ont été créés par Jack Kirby en 1976 et font partie de la mythologie de l'univers Marvel aux côtés des Deviants, son antithèse.

Stripe et le dernier dragon

27 novembre

Raya est une guerrière solitaire du royaume de Kumandra, à la recherche du dernier dragon pour ramener la lumière et l'union au monde. Les réalisateurs du film sont Paul Briggs et Dean Wellins.

Histoire du côté ouest

18 décembre

Le travail de Broadway sous le même nom de West Side Story, a été créé quatre ans avant le film, mais c'est ce qui a fait de l'histoire de Maria et Tony une intrigue internationale, un Roméo et Juliette moderne qui ont une origine différente, et par conséquent, ils ne devraient pas tomber amoureux.

Et le 18 décembre, nous connaîtrons la version de Steven Spielberg, l'adaptation de la comédie musicale qui explore les tensions entre gangs rivaux, les Jets et les Sharks, dans les rues de New York en 1957. Tony Kushner est en charge du scénario. Pour cette version, Ansel Elgort et Rachel Zegler sont les nouveaux Tony et Maria.