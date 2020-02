Ce sont les films nationaux qui participeront à la dixième édition de FICUNAM

Le 5 mars 2020, nous vivrons la dixième édition du Festival international du film de l’UNAM (FICUNAM), l’un des espaces les plus importants pour la cinématographie au Mexique. Pendant près de 10 jours, nous aurons la possibilité de regarder des films du monde entier, à commencer par Ça doit être le paradis par Elia Suleiman bien qu’il y aura également une grande sélection de bandes fabriquées dans notre pays

La section Now Mexico est l’une des plateformes les plus importantes pour les cinéastes indépendants de Mexico pour présenter leurs projets. Cette année ne sera pas l’exception et FICUNAM a préparé pour nous tous des films qui reflètent les situations sociales et les nouvelles tendances cinématographiques nationales. C’est pour ça que Ci-dessous, nous présentons les cassettes qui concourront dans cette catégorie et que vous pourrez voir tout au long du festival du film:

Main d’oeuvre

Ce film de David Zonana nous raconte l’histoire d’un groupe de travailleurs de la construction victimes de l’insécurité de l’emploi, les abus et les multiples injustices qui, au-delà d’être une revendication politique, sont un espace de réflexion. Ici, vous pouvez consulter l’entretien que nous avons eu avec le réalisateur du film.

Sisyphe

Ceci est un documentaire de Nicolás Gutiérrez et Santiago Mohar que vous ne pouvez pas manquer, on y voit le parcours de la réhabilitation des addictions au Mexique, qu’en l’absence d’une infrastructure claire de politiques de lutte contre le problème, les toxicomanes doivent recourir aux fameuses annexes.

Sanguinetti

Christian Díaz Pardo nous apporte une production mexicaine avec le Chili, on y voit l’histoire de la séparation et du drame entre une fille et son père, qui, après avoir grandi et enquêté sur la dictature d’Augusto Pinochet, trouve où se trouve son père au Mexique.

Radio Silence

Un autre documentaire infaillible, en e Juliana Fanjul raconte l’histoire du journalisme, de la censure et des dangers de l’exercice de cette profession au Mexique mais se concentre sur le cas particulier de Carmen Aristegui, juste au moment où ils venaient de la licencier de la station de radio où elle travaillait depuis de nombreuses années.

Ts’onot (Cénote)

Ce film réalisé par Oda Kaori nous dit – comme son nom l’indique -, l’histoire des cenotes, les puits naturels au nord du Yucatan qui signifiaient l’un des endroits les plus sacrés pour les Mayas, car là, ils pensaient que c’était une source pour se connecter avec l’au-delà.

Des hurlements se font entendre

Dans le cadre des nouvelles propositions cinématographiques et tendances cinématographiques de Mexico, arrive ce film de Julio Hernández Cordón, dans lequel à travers une fille Il raconte toute une série d’histoires qui nous montrent et nous transportent dans le côté le plus surréaliste de la ville.

Territoire

Dans l’énorme sélection, c’est l’une des parcelles les plus frappantes. Tout se concentre sur un couple, Lupe et Manuel qui, dans leur désir d’être parents, se rendent compte qu’il est stérile. Après une série d’événements, ils trouvent un moyen d’avoir un bébé mais avec un coût extrêmement élevé.

Fragments dans la vie d’un musicien

Après avoir étudié un master en musique en Europe, Javier revient au Mexique et commence une nouvelle vie à San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un film entre jeu, mystère et improvisation cinématographique.

Jours d’hiver

Une histoire émouvante est ce que les Journées d’hiver ont pour nous. L’histoire tourne autour de Néstor, 22 ans, et Lilia, 58 ans, mère et fils, qui, en raison du destin du destin, doivent quitter l’endroit où ils vivent., au nord du Mexique pour surmonter le passé difficile derrière eux.

La colombe et le loup

Déplacé par la violence qui a dévasté son peuple, Paloma et Lobo survivent en essayant de s’aimer. Entre soif, peur et nostalgie, Paloma souhaite rentrer chez lui mais Lobo vit lié à un souvenir qui l’empêche de revenir.

Uzi

«Uzi» est le nom d’une arme à feu, mais c’est aussi le diminutif d’Uziel, vieux marchand qui dans sa jeunesse était un tueur à gages. Maintenant, il vit écrasé par la culpabilité. Sa crise est exacerbée en aidant à une naissance: la force de la vie le fascine et il ne comprend pas comment il a pu la détruire par le passé.

Toute la lumière que nous pouvons voir

Entre le Popocatepetl et l’Iztaccíhuatl un jour avant la guerre; Marie, forcé d’épouser un bandit, s’échappe dans les bois avec «Le taureau’, fuyant son destin; Rosaire, amoureuse d’un général assassiné, regarde sa tombe sur les pentes d’un volcan. Tout le monde a tort et tort, ils marchent, ils tombent et se lèvent, ils posent des questions, ils s’éloignent jusqu’à ce qu’ils se perdent dans la nuit.

C’est moi Charlie Monttana

Charlie Monttana est l’un des musiciens de rock les plus reconnus au Mexique, étant une figure culte controversée créée à la périphérie de l’industrie musicale commerciale. Ce documentaire il explore dans sa vie quotidienne et dans son idéologie particulière, sans jugements préconçus et de manière directe et poétique.

Pour plus d’informations, accédez au lien suivant.