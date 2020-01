Ce sont les films originaux que Netflix sortira en 2020!

Depuis quelques années, Netflix se positionne comme la plate-forme leader dans le monde du divertissement. Afin d’élargir l’énorme catalogue de contenu dont ils disposent déjà, ils ont décidé de produire une multitude de films et de séries originaux et cette année n’a pas fait exception, L’Irlandais par Martin Scorsese, Histoire de mariage de Noah Baumbach et Les deux papes par Fernando Meirelles.

En 2020, ce ne sera pas l’exception et le géant du streaming a annoncé chacun des films originaux qui seront présentés en première sur la plate-forme au cours de cette année avec des réalisateurs intéressants comme David Fincher, Spike Lee, Ben Wheatley, Charlie Kaufman et de plus. Comme nous savons que cela vous intéresse sûrement, alors nous vous donnerons la liste des titres qui sortiront sur la plateforme, afin qu’ils les vérifient bien et sachent ce qui nous arrive.

David Fincher – Mank

Peut-être l’une des premières les plus frappantes de tout ce que Netflix a annoncé est Mank, bien cette bande réalisée par David Fincher marque son retour au cinéma après Disparu fille de 2014. On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue ou la date de lancement sur la plate-forme (prévue pour l’automne 2020), la seule chose sûre est que Gary Oldman jouera Herman J. Mankiewicz, Scénariste oscarisé pour Citizen Kane. Le reste du casting est terminé Amanda Seyfried, Charles Dance et Lily Collins.

Spike Lee – Da 5 Bloods

Après l’énorme réception qu’il avait BlacKkKlansman l’année dernière, Spike lee en partenariat avec Netflix pour produire et réaliser un nouveau film appelé Donnez 5 sangs. Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis, Delroy Lindo et Jonathan Majors Ils joueront contre quatre vétérans afro-américains de retour au Vietnam à la recherche des restes de leur chef d’équipe décédé et de la promesse d’un trésor enterré.

Ben Wheatley – Rebbeca

Ben Wheatley – connu pour avoir travaillé sur des séries comme Doctor Who et certains films d’horreur -, prévoit de sortir sur la plateforme une nouvelle adaptation du roman de Daphne du Maurier, Rebecca, qui est devenu célèbre pour la version qui a fait le grand Alfred Hitchcock en 1940. Jusqu’à présent, il n’y a plus d’informations sur la distribution et la production de la bande.

Charlie Kaufman – Je pense à mettre fin aux choses

Tout le monde peut connaître Charlie Kaufman pour Soleil éternel de l’esprit impeccable, mais ces dernières années, il s’est consacré à la réalisation de films de toutes sortes. Maintenant et pour Netflix, il travaillera sur un thriller appelé Je pense à mettre fin aux choses, Protagonisée par Jesse Plemons et Jessie Buckley comme un couple qui fait un road trip qui devient un mélange tordu de tension palpable, de fragilité psychologique et de terreur pure.

Vous pouvez consulter la liste des 21 films annoncés par Netflix pour 2020 dans le fil suivant:

Une autre année de cinéma nous attend! Nous avons déjà mentionné beaucoup de ces films, mais voici une liste pratique de tous les films qui arriveront sur Netflix cette année… jusqu’à présent. (fil)

– Netflix Film (@NetflixFilm) 3 janvier 2020