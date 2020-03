Ce sont les films qui arrivent en mars sur le panneau d’affichage mexicain

Nous commençons tout juste l’année et avec elle, nous avons déjà eu la chance de voir beaucoup de films, certains qui ont même été nominés lors de la saison des récompenses, comme les Golden Globes et surtout les Oscars.

Cependant, cela ne fait que quelques jours depuis le début de 2020 donc on ne peut pas rester dans le passé, au contraire, il y a beaucoup de cassettes qui manquent pour sortir dans les couloirs de notre pays.

Le mois de mars est l’un des meilleurs mois car outre des concerts comme Billy Joel, Tame Impala, Soda Stereo et des festivals comme Vive Latino, Pa’l Norte et Vaiven, C’est aussi un bon moment pour aller au cinéma, car il y en a pratiquement pour tous les goûts. Des films d’action pour acheter un énorme combo et faire éclater le pop-corn savoureux, à d’autres un peu plus intenses qui nous laisseront sur le bord du siège.

C’est pour ça que Ensuite, nous sortons les versions les plus attendues au mois de mars, de sorte que même pas un jour ils quittent ces cinémas:

En avant

6 mars

Pixar nous a habitués à voir de nouvelles histoires dans ses films et après quelques suites comme The Incredibles 2 et Toy Story 4, il était temps que le studio nous surprenne avec de nouveaux personnages. Voilà pourquoi ils vont libérer En avant, une bande qui tient le premier rôle Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer où nous rencontrerons Ian et Barley Lightfoot, deux frères elfes adolescents se lancent dans une quête pour découvrir s’il y a encore de la magie dans le monde pour passer une journée avec leur père, décédé alors qu’il était trop jeune pour se souvenir. Ce sera sans aucun doute l’un des films les plus rentables du mois et cela nous fera sûrement tomber la larme comme le studio le fait toujours.

Honey boy

6 mars

Peut-être tout souvenez-vous de Shia LaBeouf pour sa facette sur Disney Channel ou pour avoir joué dans les premières bandes de TransformersCependant, ces dernières années, cela n’a pas été aussi bon. Après beaucoup de problèmes et de creux, l’acteur est allé en cure de désintoxication et après tout cela, il a commencé à écrire le scénario de Honey Boy, un film inspiré par la relation trouble avec son père et ses débuts compliqués en tant qu’enfant star. C’est une vision grossière de la façon dont les enfants d’Hollywood vivaient, et à leur manière nous dit que tout, absolument tout influence pour être un acteur reconnu ou un échec dans la vie. Shia nous offre peut-être la meilleure performance de sa carrière dans ce film, vous ne pouvez donc pas la manquer.

Ema

13 mars

Le célèbre réalisateur chilien, Pablo Larraín Jackie est de retour il y a trois ans avec une histoire extrêmement intéressante, qui est avec Gael García Bernal et Mariana Di Girolamo. Il nous raconte l’histoire d’un couple, qu’après un grave incident qui change leur vie de famille et leur mariage avec un chorégraphe, Ema, une danseuse reggaeton, se lance dans une croisade pour la libération personnelle qui transforme sa vie en un drame incendiaire sur l’art, le désir et la famille.

Le diable entre les jambes

20 mars

L’une des légendes du cinéma national est de retour avec son dernier film en près de cinq ans, Arturo Ripstein. A cette occasion, le cinéaste mexicain nous amène Le diable entre les jambes, laquelle raconte le mélodrame d’un matriomonio où El Viejo passe son ennui à avertir Beatriz, sa femme. Les procès s’usent et l’équilibre est rompu: la femme se sent désirée et veut vérifier. C’est pourquoi une nuit, il quitte la maison avec un seul but, mais quand il rentre chez lui, il déclenche le chaos et, comme si cela ne suffisait pas, Dinorah, la femme de chambre, prend parti. Ce film met en vedette Alejandro Suárez, Sylvia Pasquel et Greta Cervantes.

Côté obscur

20 mars

Ceci est un complot inhabituel. Dans une recherche désespérée contre le temps, l’inspecteur Marshall (Henry Cavill) et le garde local Cooper (Ben Kingsley) ils arrêtent un tueur en série qui attaque des femmes. Une fois analysé par le spécialiste du profil, la police Rachel (Alexandra Daddario) découvrir que le criminel capturé abrite plusieurs personnalités, dont l’une peut avoir des réponses. La chasse est en cours et bien qu’il soit parmi les barreaux, le criminel continue de développer une série d’attaques mortelles. Dans un match contre la montre, Marshall et Cooper tentent de prendre une longueur d’avance sur le tueur.

Un endroit calme Partie II

20 mars

Sans aucun doute, c’était l’un des films d’horreur et de suspense qui nous avait le plus sur le bord du siège en 2018. Deux ans plus tard, JOhn Krasinski et Emily Blunt reviennent pour nous apporter la deuxième partie de A Quiet Place. Après les événements meurtriers à la maison, la famille Abbot doit faire face à de nouveaux défis du monde extérieur, tout en poursuivant son combat pour survivre en silence. Forcé dans l’aventure dans l’inconnu, ils remarquent que les créatures qui attaquent par le son ne sont pas les seules menaces qui seront trouvées après avoir traversé le chemin de sable. Si votre truc est de sauter avec l’une ou l’autre peur, c’est L’OPTION.

Règlement de comptes

20 mars

Si vous vous sentez comme un film de palomera, juste pour sortir un dimanche après-midi Nicolas Cage vous apporte la solution. Après avoir reçu le paiement d’un meurtre, Frank (Cage) il est condamné à la réclusion à perpétuité, mais lorsqu’il reçoit un diagnostic de maladie en phase terminale, il est libéré. Gardant son état secret, Frank retrouve son fils Joey et pour rattraper le temps perdu, il fait des cadeaux coûteux. Frank est désespéré de réparer la relation avec son fils et en même temps de se venger de ceux qui l’ont blessé. Lorsqu’il découvre un secret, il court contre l’horloge de sa vie, essayant d’exposer des mensonges du passé avant qu’il ne soit trop tard.

Mulan

27 mars

Pour terminer le mois, quelle meilleure façon de le faire qu’avec l’un des films les plus attendus de l’année. Tout le monde ne peut pas aimer l’action en direct de Disney, mais ils sont l’un des films les plus attendus et au box-office pour la maison de Mickey Mouse et cette fois c’est au tour de voir la version viande et os de Mulan, une jeune femme courageuse risque tout, pour l’amour de sa famille et de son pays, de devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connuo. Ce sera sans doute l’une des cassettes dont tout le monde parlera dans un bon moment.