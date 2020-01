Ce sont les films qui ont reçu une nomination simultanée aux Oscars

Ce 2020, Parasite il est devenu l’un des films les plus en vue Nominations aux Oscars pour avoir reçu une nomination simultanée pour le meilleur film – la catégorie la plus élevée – et le meilleur film étranger – la première fois en Corée du Sud dans le concours– En plus de quatre autres nominations importantes en tant que réalisateur, scénario original, édition et conception de production.

Sans doute, pour prendre la statuette dans la catégorie non anglophone, c’est la préférée; cependant, il est également un candidat sérieux pour remporter le prix le plus élevé grâce à la pertinence qu’il a pris à l’international depuis sa première et son triomphe au Festival de Cannes 2019. Comme Parasite, d’autres films ont été dans cette même position tout au long des 90 ans d’histoire des Academy Awards, où les pays se distinguent comme Italie et France, mais aussi Suède, Chine et Mexique, ce dernier de la main d’Alfonso Cuarón avec ROME de 2018.

Ici nous vous laissons les films qui ont reçu une nomination simultanée pour qu’ils se préparent avec l’Oscar 2020:

La grande illusion (1937)

France – Jean Renoir

L’histoire de La Grande Illusion aux Academy Awards est rare, mais il doit entrer cette liste car il s’agit d’un cas particulier. Ce film de Jean Renoir a reçu une nomination aux Oscars du meilleur film, devenant ainsi le premier non-anglophone à recevoir la mention dans la catégorie la plus élevée. Ainsi, et étant la onzième tranche des Oscars, il n’y avait pas de catégorie de films étrangers. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les films internationaux ont commencé à être récompensés.

La Grande Illusion est un film anti-guerre qui suit deux officiers français enfermés dans un camp de concentration allemand pendant la Première Guerre mondiale. Ici, ils prévoient de s’échapper en compagnie d’autres prisonniers divers tels qu’un aristocrate (qui se sacrifie pour que d’autres puissent obtenir leur liberté), un juif bourgeois et un musicien de chambre. Le film, au fond de son histoire, parle de la solidarité humaine sans distinction de nationalité ou de langue, et comment les barrières sociales sont brisées dans ce type de situations.

Z (1969)

Algérie / France – Constantino Costa-Gavras

Z, basé sur le roman homonyme de Vasilis Vasilicós, a remporté cinq nominations aux Oscars, remportant deux prix dans la catégorie Meilleur film étranger et édition. Elle a été nominée pour la meilleure réalisation pour Costa-Gavras, scénario adapté et film, enregistrant pour la première fois une nomination simultanée dans laquelle un film non anglophone pourrait participer au concours pour le plus grand prix. Z a remporté le prix du jury de Cannes en 1969 et a été élu meilleur acteur pour Jean-Louis Trintignant.

Z met en vedette Yves Montand, un député tué sous les ordres du gouvernement et de l’armée. La version officielle de sa mort garantit qu’il a eu un accident où le responsable était un conducteur ivre, mais ce mensonge montre seulement qu’il y a autre chose. De cette façon, un juge (relativement nouveau) et un journaliste, commencent à enquêter sur le cas de la mort de Z pour découvrir une énorme conspiration militaire avec le gouvernement qui comprend les plus hautes personnalités de la sphère du pouvoir également responsable des tensions politiques dans le pays.

Les émigrants (1972)

Suède – Jan Troell

The Emigrants est l’adaptation du roman Utvandrarna de Vilhelm Moberg qui Il a remporté, dans deux éditions différentes des Oscars, une nomination pour le meilleur film étranger (sans grand succès) pour un an plus tard, prenant les mentions dans le meilleur film, le scénario adapté, le réalisateur et l’actrice. Liv Ullmann et The Emigrants ont obtenu une reconnaissance dans les Golden Globes.

The Emigrants, qui se déroule au XIXe siècle, suit l’histoire de la famille Larsen, qui quitte ses terres et sa langue pour tenter de se construire une nouvelle vie aux États-Unis. La route est extrêmement compliquée, car ils doivent traverser la mer et atterrir sur une route mortelle pour beaucoup de leurs compatriotes.

La vie est belle (1997)

Italie – Roberto Benigni

La vie est belle, avec et réalisé par Roberto Beningni, c’est un film dramatique qui a acquis une pertinence internationale non seulement pour être présent au meilleur festival du film européen, mais pour arriver aux États-Unis en la cérémonie des Oscars avec sept nominations, dont le prix du meilleur film et du film étranger simultanés. Il s’agit du deuxième film italien qui a concouru pour le plus grand prix après Il Postino de 1995 sur Pablo Neruda et sa relation avec un facteur italien lors de son exil dans le pays.

La vie est belle nous présente Guido, un juif italien, mari et père, qui après l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale et l’arrivée des troupes allemandes en Italie, doit sauver son fils des horreurs des camps de concentration. À travers des histoires drôles et l’idée qu’ils sont en compétition, Guido fait échapper son fils à la violence et à la mort dans un drame extrêmement émotionnel qui a valu à Beningni les applaudissements de la critique.

Le tigre et le dragon (2000)

Chine – Ang Lee

En 2000, La première de The Tiger and the Dragon a fait d’Ang Lee l’un des réalisateurs les plus éminents du nouveau millénaire. Ce film, entièrement parlé en mandarin, a remporté 10 nominations aux Oscars Ils ont mentionné Lee comme directeur du film et du film étranger, et il a réussi à en prendre quatre, mettant en évidence ce dernier. Le tigre et le dragon est un film d’action et d’aventure qui présente d’immenses scènes de combats dirigées par Yuen Woo Ping, chorégraphe de The Matrix.

Le film nous présente trois protagonistes: deux experts en arts martiaux (Li Mu Bai et Yu Shu Lien) et la fille d’un politicien nommé Jen (qui reçoit également une formation) qui est sous les ordres d’une femme qui veut voler une épée importante comme forme de vengeance. Cette épée est gardée par Li Mu Bai et Yu Shu Lien, mais est finalement volée par Jen, qu’ils doivent affronter dans des combats épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Amour (2012)

France – Michael Haneke

Le cinéma de Michael Haneke présente toujours une réalité changeante dans la modernité, présenter des situations fortes à travers des personnages si humains qu’il est difficile de ne pas se sentir dérangé par leur situation. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il ait une relation déjà connue sous le nom d’Academy Awards, en particulier avec Amour de 2012, qui a remporté cinq nominations, dont le meilleur film, le film étranger, la meilleure actrice, le scénario original et le réalisateur pour Haneke lui-même. Amour a été reconnu internationalement et a pris Palma de Oro au Festival de Cannes.

George et Anne sont un mariage qui a vieilli ensemble et qui se renforce lorsque Anne est en intervention d’urgence et ne quitte pas la salle d’opération. Quelque temps plus tard, son état s’aggrave lorsqu’il est incapable de bouger et d’articuler des mots. Sous la promesse de ne pas la laisser dans une clinique, George devient son infirmière, qui atteint le désespoir quand Anne cesse de manger ou tente de se suicider.

ROME (2018)

Mexique – Alfonso Cuarón

Aux Oscars 2019, Le Mexique et Alfonso Cuarón ont marqué l’histoire avec ROMA, une production mexicaine de Netflix qui a atteint 10 nominations y compris les mentions les plus importantes de cette cérémonie telles que Meilleur film, Réalisateur, Photographie et être un film en espagnol, film étranger ou non anglais. ROME était un favori parmi les médias spécialisés et le public en décrivant la réalité du Mexique dans les années 70 à travers l’histoire de Cleo, un assistant domestique indigène qui travaillait dans la maison familiale de Cuarón quand il était enfant.

ROMA a remporté six Oscars et Alfonso Cuarón a remporté sa deuxième statuette de meilleur réalisateur, ajoutant dans cette édition également un prix de Photographie. Aussi, La ROMA a décerné au Mexique son premier Academy Award du meilleur film étranger. Les paris, au moins majoritaires, parient que ce film aura également la plus grande reconnaissance de la cérémonie, mais a finalement perdu contre Green Book, soulevant de nombreux doutes sur la décision finale étant donné qu’il s’agissait d’une production Netflix.

Parasite (2019)

Corée du Sud – Bong Joon-ho

En 2020, la Corée du Sud est entrée dans l’histoire en recevant sa première nomination dans la catégorie Cinéma étranger grâce à Parasite de Bong Joon-ho. Ce film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019 et à partir de ce moment, il est devenu l’un des plus marquants de l’année pour son histoire et le récit que le réalisateur avait l’habitude de lui raconter. Parasite nous présente deux familles aux extrêmes des classes sociales. La famille «pauvre» commence à travailler pleinement – mais sans révéler leur lien – pour une famille riche.

Progressivement et au cours de l’histoire, le film n’est plus une comédie ou une satire sociale pour devenir une véritable tragédie à thème global; c’est-à-dire que cela se passe dans une langue étrangère mais cela peut être compris par tout le monde. Parasite a remporté six nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, de l’édition, du réalisateur, du film étranger, du design de production et du scénario original.