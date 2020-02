Ce sont les finalistes du World Press Photo 2020!

La photographie est l’une des choses les plus impressionnantes que nous ayons dans notre vie, car grâce à elle, nous pouvons capturer des moments très spécifiques de l’histoire. Grâce aux images capturées par de nombreux photographes, nous pouvons connaître des situations sociales aux cartes postales choquantes que la nature nous donne. Dans ce cadre, depuis 1955, la World Press Photo est chargée de reconnaître les meilleures images et œuvres de milliers de personnes à travers le monde..

Comme chaque année, la fondation la plus importante dans le monde de la photographie a pris sa liste de nominés pour les prix qu’elle décerne cette année, où divers thèmes sont ceux qui sont présents, des magnifiques photos d’animaux et de la nature à d’autres qui reflètent les événements les plus importants de 2019, en prenant comme point de départ la protestation et le rôle des jeunes dans l’activation du changement.

Ce sont les photos gagnantes du World Press Photo 2019

Comme nous le savons, vous souhaitez connaître les images les plus impressionnantes de l’année dernière, Ici, nous laissons les nominés pour la World Press Photo 2020 pour la meilleure photo:

Accident avec la police lors d’une manifestation antigouvernementale

L’Algérie a été impliquée dans une vague de manifestations jamais vues auparavant après l’annonce en février 2019 du président de l’époque, Abdelaziz Bouteflika, de briguer un cinquième mandat. Au milieu de tout ce chaos, le photographe Farouk Batiche a capturé juste le moment où un groupe d’étudiants combattait la police anti-émeute lors d’une manifestation contre le gouvernement du dictateur.

Un combattant kurde blessé reçoit une visite à l’hôpital

La guerre – pour le pire – a laissé beaucoup de cartes postales célèbres et cette année dans le World Press Photo ne fait pas exception car Ivor Prickett du New York Times a réussi à capturer l’image d’Ahmed Ibrahim, un combattant des Forces de défense israéliennes gravement brûlé, recevant la visite de sa petite amie dans un hôpital d’Al-Hasakah en Syrie le 20 octobre. Bien qu’elle ne veuille pas entrer à cause de l’horreur qui lui a fait voir ce qui était arrivé à son petit ami, les infirmières l’ont convaincue de lui prendre la main et de lui parler.

Des cris relatifs victimes du vol ET 302

Le 10 mars, le vol ET302 d’Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, a disparu du radar six minutes après avoir décollé de l’aéroport d’Addis-Abeba et s’est écrasé dans un champ, tuant les 157 personnes à bord. L’impact a été si fort qu’il a été très difficile de reconnaître les restes des passagers. Le photojournaliste éthiopien Mulugeta Ayene était là et a réussi à montrer le visage du parent d’une victime de l’accident de vol, qui jette de la saleté sur son visage tout en pleurant sur les lieux de l’accident.

Rien de personnel – The Office of War

Les armes sont une chose avec laquelle l’humanité a vécu au fil des ans, à mesure que la technologie progresse, elles sont également une énorme entreprise pour ceux qui les fabriquent. Nikita Teryoshin était à l’International Defence Exhibition and Conference à Abu Dhabi et a rencontré un homme d’affaires verrouillé une paire de lance-grenades antichar à la fin d’une journée d’exposition à l’intérieur de cet endroit. Une image très inhabituelle.

Réveillez-vous

Le syndrome de résignation (RS) rend les patients passifs, immobiles, muets, incapables de manger et de boire, incontinents et ne répondant pas aux stimuli physiques. Elle affecte les enfants psychologiquement traumatisés au milieu de longs processus d’abri et semble être plus fréquente chez les enfants roms et yézidis. Au milieu de tout cela, nous observons Ewa, une jeune fille arménienne de 15 ans qui s’est récemment réveillée de l’état catatonique causé par le syndrome de démission, assise dans un fauteuil roulant, soutenue par ses parents, dans un centre d’accueil pour réfugiés à Podkowa Leśna, en Pologne.

Voix directe

C’est peut-être l’image qui représente le mieux le concept de cette année: la protestation et le rôle des jeunes dans l’activation du changement. Le photographe japonais Yasuyoshi Chiba a réussi à prendre des photos à un jeune homme illuminé par des téléphones portables au milieu du chaos, réciter un poème tandis que les manifestants chantent des slogans appelant à un gouvernement civil, lors d’une panne d’électricité à Khartoum, au Soudan, le 19 juin.