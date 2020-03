Ce sont les malheureux gagnants des Razzie Awards 2020

Nous savons que dans le monde du cinéma et plus cloué à Hollywood, la reconnaissance que chaque actrice, acteur, producteur, réalisateur ou scénariste – pour n’en nommer que quelques-uns – veut remporter un Oscar. Cependant, et pendant un bon moment, d’autres récompenses totalement différentes et moins glamour ont vu le jour, les razzies. Comme chaque année, Ces prix reconnaissent le pire du cinéma, et bien sûr, c’est là que personne ne voudrait être.

Depuis que les nominés ont été annoncés il y a quelques mois, il était très clair ce qui se passerait surtout après avoir vu la triste version du film de ChatOui, il va sans dire que elle a été la grande gagnante de toute la nuit avec six prix. Mais au-delà de l’évidence, il y a eu la surprise occasionnelle parmi ceux qui ont réussi, tel est le cas de Eddie Murphy, qui cette année et après la grande performance qu’il a obtenue avec le film pour Netflix, Dolemite Is My Name a réussi à revendiquer la presse et le grand public.

Malgré le fait que le coronavirus attaque le monde entier et de nombreux événements ont été annulés, malheureusement pour la crème et la crème d’Hollywood, ces prix ont eu lieu. Mais bon, arrête de parler. Puisque nous savons qu’ils veulent rencontrer le pire des pires du monde du cinéma, Ici, nous laissons la liste complète avec chacun des célèbres gagnants du Razzie 2020:

Pire film

Chats 🏆

Le fanatique

La hantise de Sharon Tate

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Pire direction

Fred Durst – Le fanatique

James Franco – Zeroville

Adrian Grunberg – Rambo: Last Blood

Tom Hooper – Chats 🏆

Neil Marshall – Hellboy

Pire acteur

James Franco – Zeroville

David Harbour – Hellboy

Sylvester Stallone – Rambo: Last Blood

John Travolta – Le fanatique y Échange de peinture 🏆

Matthew McConaughey – Sérénité

Pire actrice

Hilary Duff – La hantise de Sharon Tate🏆

Anne Hathaway – L’agitation et la sérénité

Rebel Wilson – The Hustle

Francesca Hayward – Chats

Tyler Perry (comme Medea) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Pire acteur de soutien

Bruce Willis – Verre

Seth Rogen- Zeroville

James Corden – Chats 🏆

Tyler Perry (comme Joe) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Tyler Perry (comme oncle Heathrow) – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Pire actrice de soutien

Jessica Chastain – X-Men: Dark Phoenix

Judi Dench – Chats

Fenessa Pineda – Rambo: Last Blood

Rebel Wilson – Chats 🏆

Cassi Davis – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Pire écran Couple

N’importe quelle paire de boules de poils mi-félins mi-humains – Chats 🏆

Jason Derulo et son package réduit en CG – Chats

Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler Perry), – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone et sa colère impuissante – Rambo: Last Blood

John Travolta et tout script qu’il accepte

Pire scénario

Lee Hall et Tom Hooper – Chats 🏆

Daniel Farrands – La hantise de Sharon Tate

Andrew Cosby – Hellboy

Tyler Perry – Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone – Rambo: Last Blood

Pire remake, suite, Spin-off ou Ripoff

X-Men: Dark Phoenix

Godzilla: Roi des monstres

Hellboy

Rambo: Last Blood 🏆

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Prix ​​de rachat

Eddie Murphy – Dolemite est mon nom 🏆

Keanu Reeves – John Wick 3 et Toy Story 4

Adam Sandler – Gemmes non coupées

Jennifer Lopez – Hustlers

Will Smith – Aladdin