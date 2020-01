Ce sont les meilleures collaborations entre acteurs et réalisateurs

Il y a des réalisateurs déterminants pour l’histoire du cinéma. Les plus importants et transcendants sont comptés dans un petit groupe dirigé par des personnalités telles que Federico Fellini, Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovski, Orson Welles, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard et de plus. Mais la réalité est qu’aucun d’entre eux n’aurait atteint ce niveau d’importance, sans leurs plus proches collaborateurs: les acteurs et actrices.

Et donc, au fil du temps et dans des circonstances différentes, eux et d’autres réalisateurs ont rencontré ceux qui deviendraient leurs muses, ou les personnes chargées de porter leurs personnages les plus emblématiques et représentatifs. L’une des paires les plus connues est celle qui s’est formée Werner Herzog avec Klaus Kinski, et non pas à cause de la quantité de collaborations qu’ils ont travaillées ensemble, mais à cause de l’importance de ces productions pour l’histoire du cinéma Au niveau internacional.

Voilà pourquoi ici nous vous laissons une liste de réalisateurs et d’acteurs qui ont formé des couples décisifs pour le septième art et qui sont jamais venus aux Oscars ensemble:

Akira Kurosawa et Toshirō Mifune

Le réalisateur et acteur japonais ont travaillé ensemble dans 16 productions. Deux de ces collaborations étaient de la plus haute importance pour le cinéma japonais et son arrivée en Occident. C’est à propos de Rashōmon de 1950 et les sept samouraïs de 1955. Avec cette première et son arrivée dans les plus grands festivals de cinéma, le cinéma national a eu sa première présentation au monde.

L’importance de son travail a conduit Mifune à jouer dans Ánimas Trujano de Ismael Rodríguez de 1961, qui a concouru pour un Oscar représentant le Mexique. Les deux artistes sont morts sans la reconnaissance des gloires passées et à neuf mois d’intervalle.

Ismael Rodríguez et Pedro Infante

Ismael Rodríguez est l’un des réalisateurs les plus connus de l’ère du cinéma d’or au Mexique avec Emilio “El Indio” Fernández, Roberto Gavaldón, entre autres. Cependant, sa scène la plus connue était avec Pedro Infante dans 15 productions différentes sur 10 ans.

Leur collaboration a été interrompue par la mort soudaine de Pedro Infante en 1957. Mais ensemble, ils ont construit l’imaginaire de divers personnages mexicains qui font maintenant partie de la culture populaire comme le ranch et l’amant chanteur. dans des films connus dans le cinéma national comme Nous les pauvres, Les trois Huastecos et Deux types de soins.

Wes Anderson et Bill Murray

Wes Anderson est également célèbre pour avoir pris certains acteurs et les avoir répétés dans ses diverses productions. Jason Schwartzman et Edward Norton en sont deux excellents exemples, mais le plus populaire parmi ses films est Bill Murray, qui a participé à neuf films. En tout, à l’exception d’un, The Life Aquatic avec Steve Zissou, Il a collaboré comme acteur de soutien.

Woody Allen et Diane Keaton

Tout au long de sa carrière, Woody Allen a choisi une série d’actrices pour incarner l’objet de désir de son personnage (lui-même, en réalité) et l’image de ce qui provoque l’anxiété, la tristesse et la solitude. Avant que Scarlett Johansson ne monte sur le navire au début du millénaire, elle l’a fait en premier Diane Keaton a travaillé avec Allen sur huit productions, en commençant par un court métrage en 1971. Ensemble, ils sont venus aux Oscars à quelques occasions, en particulier avec Annie Hall de 1977 et pour laquelle Allen a remporté le prix du meilleur film.

Tim Burton et Johnny Depp

Après Scorsese et DiCaprio, suivez Tim Burton avec Johnny Depp, qui ont travaillé ensemble dans un total de neuf films. Tout a commencé quand il a signé Depp pour Edward Scissorhands en 1990, déclenchant une vague de superproductions et de films critiques tels que The Legend of the Headless Horseman et Sweeney Todd’s musical. Cependant, ses dernières collaborations n’ont pas été très bien accueillies, surtout depuis le live action pour Disney de Alice au pays des merveilles.

Martin Scorsese et Robert De Niro

L’haltère entre Martin Scorsese et Robert De Niro est l’un des plus populaires de l’industrie. Ensemble, ils ont travaillé sur des classiques du cinéma comme Taxi Driver, Wild Bull et Goodfellas, reconnu par l’Académie sous divers aspects, mais surtout pour le travail de réalisateur et d’acteur.

En 2019, Scorsese a de nouveau appelé De Niro pour la production L’Irlandais avec Netflix, qui a remporté 10 nominations aux Oscars 2020, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur (Robert De Niro est resté en dehors de la course en tant que meilleur acteur contrairement à Joe Pesci et Al Pacino, qui vont pour l’Oscar du meilleur acteur de soutien).

Depuis Il y a quelques années, le réalisateur new-yorkais a choisi un autre acteur, Leonardo DiCaprio, comme proche collaborateur. Ensemble, ils ont travaillé sur différents films tels que Le Loup de Wall Street, Sinister Island ou Gangs of New York. Le prochain film de Scorsese aura à la fois De Niro et DiCaprio parmi ses acteurs principaux et sera nommé Les tueurs de la lune de fleurs.

Federico Fellini et Giulietta Masina

Federico Fellini et son épouse Giulietta Masina ont travaillé ensemble dans sept productions, beaucoup de ceux reconnus internationalement avec un Oscar comme La strada de 1954 et Las noche de Cabiria de 1957.

Werner Herzog et Klaus Kinski

Werner Herzog et Klaus Kinski ont mis en scène un haltère qui a marqué l’histoire du cinéma à bien des égards. La raison est due à son inimitié bien connue à l’intérieur et à l’extérieur du plateau de tournage. À de nombreuses reprises, il a été question de la façon dont le réalisateur et acteur polonais (de naissance) ne s’entendait pas, mais c’est précisément ce choc des personnalités qui les a amenés à créer des films et des personnages mythiques tels que ceux présentés dans leurs sept collaborations (Bien que le dernier soit un documentaire sur leur amitié).

Pedro Almodóvar et Penelope Cruz

Pedro Almodóvar est le plus grand représentant du cinéma espagnol au niveau international tandis que Penelope Cruz est l’actrice qui a réussi à Hollywood. Cela est largement dû à leur travail ensemble dans six films, le dernier sorti en 2019 sous le nom de Pain and Glory (nominé pour l’Oscar 2020 du meilleur film étranger pour l’Espagne et acteur pour Antonio Banderas).

Tout a commencé avec un rôle secondaire pour Cruz en 1997 qui a cédé la place à Tout sur ma mère, qui a un caractère déterminant. Ce film a remporté l’Oscar au nom de l’Espagne. Sept ans plus tard, il a joué dans son plus grand film avec le réalisateur, Volver.

Tilda Swinton et Luca Guadagnino

L’apparition de Tilda Swinton dans plusieurs personnages de Suspiria a surpris tout le public du réalisateur et actrice italien. Mais en réalité, leur travail ensemble prend plus de temps, depuis 1999, lorsque Swinton a participé à Les Protagonistes, jusqu’à arriver à cette dernière production présentée à Cannes 2018 avec grand succès.

David Fincher et Brad Pitt

David Fincher a choisi Brad Pitt pour jouer dans quatre de ses films les plus importants et les plus connus. Tout a commencé avec Sev7n de 1995 avec Morgan Freeman pour faire place à Fight Club, peut-être leur travail le plus important ensemble. Et à partir de là, ils ont construit l’une des relations les plus longues et les plus anciennes de l’histoire du cinéma.

Quentin Tarantino et Samuel L. Jackson

Quentin Tarantino est l’un des réalisateurs les plus emblématiques d’aujourd’hui qui avec seulement huit films, une neuvaine en cours de production, a atteint le statut de réalisateur culte cela ne perd pas de force au box-office. Samuel L. Jackson a participé à quatre de ces films, à commencer par son personnage bien connu de Jules Winnfield dans Pulp Fiction en 1994.

David Cronenberg et Viggo Mortensen

David Cronenberg est l’un des maîtres de l’horreur corporelle avec quelques productions importantes dans ce genre. Cependant, pour son “dernier” travail, il a fait tout son possible pour entrer une série de drames violents avec Viggo Mortensen. Ce fut d’abord une production de 2005 pour faire place à sa collaboration la plus acclamée sous le titre de Eastern Promises en 2007 où il incarne un Russe, membre de la Mafia, à Londres.

Paul Thomas Anderson et Daniel Day-Lewis / Joaquin Phoenix

Paul Thomas Anderson a peu de longs métrages dans son histoire, mais ils lui ont valu la reconnaissance de la critique internationale grâce à Boogie Nights et Magnolia de 1997 et 1999respectivement. Mais quatre de ses œuvres les plus connues ont été avec deux acteurs: Daniel Day-Lewis et Joaquin Phoenix, soulignant Il y aura du sang pour lequel Lewis a remporté l’Oscar du meilleur acteur et du maître avec Phoenix, l’une de ses performances les plus reconnues par des critiques spécialisés avec Phillip Seymour Hoffman et Amy Adams.

Joaquin Phoenix est nominé pour les Oscars 2020 dans la catégorie du meilleur acteur pour son personnage dans Joker, qui a un total de 11 nominations. Il est le favori de la cérémonie après avoir triomphé dans d’autres soirées cinéma comme les Golden Globes et les SAG Awards 2020.

