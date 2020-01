Le prochain épisode des Oscars verra un affrontement dans l’une des meilleures et des plus intéressantes catégories qui soient. La lutte pour être le meilleur réalisateur de l’année verra en lice des réalisateurs qui sont des légendes vivantes et d’autres qui poussent fort pour l’être. Quentin Tarantino et Martin Scorsese Ils sont en tête de liste avec leurs deux films nominés: Il était une fois à… Hollywood et L’Irlandais. De très près et voulant être les protagonistes, Todd Phillips et Sam Mendes La statuette dorée peut être rapportée à la maison sans problème. Mais attendez, Bong Joon-ho l’a fait Parasite, un film monumental qui ne surprendrait personne s’il est l’élu.

Pour passer en revue un peu l’histoire artistique de chacun, nous nous sommes donné la tâche de choisir leur meilleur film (ce qui n’était pas facile du tout). S’ils sont tous des cinéphiles, cette note ne servira très probablement qu’à voir s’ils sont d’accord avec nous et d’entamer un bon débat. Mais si ce sont des pigeons occasionnels, Ici, vous pouvez regarder de très bons films à dévorer ce week-end prochain.

Ce sont les meilleurs films des réalisateurs nominés aux Oscars 2020

Martin Scorsese: Taureau enragé / Taureau sauvage

Sorti en 1980, Raging Bull est un film biographique de drame sportif qui suit l’histoire du boxeur Giacobbe “Jake” LaMotta. Pour réaliser ce film, les dirigeants hollywoodiens ont approché le boxeur avec la proposition de faire un film sur sa vie basé sur les souvenirs qu’il a immortalisés dans Raging Bull: My Story of 1970. Dans ces souvenirs, LaMotta compte comme sa colère et sa jalousie autodestructrices la jalousie sexuelle a détruit sa relation avec sa femme et sa famille.

Bien qu’au départ ce n’était pas un blockbuster, Quelque temps plus tard, il a reçu d’excellentes critiques pour le réalisateur Martin Scorsese et le jeune acteur vedette Robert De Niro. Curieusement, dans ce film en noir et blanc, De Niro a gagné environ 27 kilos pour jouer un “Jake” LaMotta a pris sa retraite.

Juste pour définir le niveau de travail derrière un rôle de premier plan dans un film Scorsese, Il a demandé à LaMotta d’entraîner De Niro jusqu’à ce qu’il pense qu’il était prêt à boxer professionnellement. De Niro a remporté l’Academy Award du meilleur acteur pour sa performance. En ces temps, vous ne voudriez certainement pas jouer avec lui.

Todd Phillips: La gueule de bois / Que s’est-il passé hier?

Absolument toutes les personnes qui ont vu ce film ont jeté le rire des 100 minutes qui ont duré. Le film réalisé par Todd Phillips et mettant en vedette Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis, est l’une des plus grandes comédies des années 2000. Ce enterrement de vie de garçon, comme un film policier subtilement abordé, raconte les aventures dans lesquelles les personnages se lancent dans leur quête pour retrouver leur ami.

Les auteurs de ce génie de la comédie sont Jon Lucas et Scott Moore, qui ont vendu le script à Legendary Pictures pour deux millions de dollars. Une fois en sa possession, Todd Phillips et Jeremy Garelick lui donneraient la touche finale de génie pour terminer avec un film spectaculaire: inclure un tigre, un complot secondaire impliquant un bébé et une voiture de police.

Sam Mendes: Beauté américaine / Beauté américaine

Ce drame américain de 1999 a commencé dans la tête de l’écrivain Alan Ball, qui a commencé à écrire le scénario avec l’intention de le transformer en une pièce. Cette histoire, en partie inspirée du cirque médiatique qui a commencé autour du procès contre Amy Fisher en 1992, suit la vie du Burnham et surtout celle du père qui, en pleine quarantaine, tombe amoureux du meilleur ami de sa fille.

Pour le rôle principal, Mendes a choisi Kevin Spacey malgré le fait que DreamWorks ait insisté pour envisager davantage d’acteurs de noms. En fin de compte, il a épousé sa décision, qui serait un succès absolu. American Beauty a été très bien reçue par les critiques et le public, étant la plus vue de l’année, levant plus de 350 millions de dollars dans le monde. Le film a remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, du meilleur scénario original et de la meilleure photographie.

Quentin Tarantino: Pulp Fiction / Temps violents

Dans ce sublime récit non linéaire, Quentin Tarantino mêle les histoires de plusieurs membres du crime organisé à Los Angeles. Dans un mélange ironique d’humour et de violence, Tarantino a monté un formidable film qui servira toujours d’exemple sur la façon d’unir les genres pour créer un chef-d’œuvre.

La réflexion présentée par l’histoire et la structure peu conventionnelle de sa narration ont conduit les critiques à qualifier ce film de pilier du cinéma postmoderne. En plus d’augmenter la carrière de Tarantino, Pulp Fiction a également contribué à catapulter les courses de John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis et Uma Thurman.

Ce n’était pas facile de laisser de côté des films comme Kill Bill Volume I et II et Inglorious Basterds, mais pour ce que Pulp Fiction signifie pour le cinéma, nous avons dû le choisir comme le meilleur de tous.

Bong Joon-ho: Madère / Mère / Mère

Ce film coréen de 2009 oscille entre un drame et un thriller. Si vous êtes l’une des personnes qui est tombée amoureuse de Parasite, vous devez savoir que Madeo est l’un des grands précurseurs dans lesquels Bong Joon-Ho joue avec la métamorphose des genres au sein d’un même film. Ici, ils racontent le combat d’une mère pour prouver que son fils est innocent dans les accusations de meurtre pour lesquelles il est accusé.

Sans avoir été un succès international, Madeo est un film au ton différent. En fin de compte, et démontré une fois de plus avec Parasite, Le cinéma coréen a des propositions narratives et visuelles extrêmement intéressantes. Si vous ne savez pas quoi voir ce dimanche, c’est le bon.