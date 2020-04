Ce sont les nouvelles dates de sortie des prochains films Disney

Comme nous le savons, la pandémie de coronavirus a obligé de nombreuses productions cinématographiques à reporter leur tournage et leurs premières, car, grâce aux mesures prises par les gouvernements du monde, des endroits comme les cinémas sont fermés jusqu’à nouvel ordre. L’un des grands succès a été Disney, qui, comme chaque année, avait prévu de sortir certains de ses films les plus importants cette saison, mais compte tenu de la situation complexe a décidé de supporter la première de ces productions afin que tous les fans puissent en profiter avec du pop-corn sur grand écran.

Après nous avoir suspendu pendant un certain temps et selon Indie Wire, maintenant la maison de Mickey Mouse a annoncé que les rubans de l’univers Marvel ainsi que leur action en direct et d’autres productions qu’ils avaient dans la planification ont dû être reportés, créant un nouveau réarrangement au lancement afin que chacun d’eux ait l’exposition qu’il mérite. Mais ne t’inquiète pas que ci-dessous, nous laissons chacun des nouveaux dans lesquels vous pouvez voir les prochains films Disney.

Studios Disney

Comme nous le disions plus haut, l’un des films les plus forts que Disney sortirait à ce moment était l’action en direct de Mulan, qui devait être projeté dans les cinémas du monde entier à partir du 27 mars. Maintenant Nous devrons attendre jusqu’au 24 juillet pour voir la version chair et sang du guerrier le plus important de l’histoire de la Chine.

Une autre bande que certains fans attendaient était Croisière dans la jungle, Qui est en vedette Dwayne Johnson y Emily Bluntet s’inspire de l’attraction populaire des parcs Disney. Ce film sympa sortira maintenant le 30 juillet 2020, juste une semaine après Mulan. En outre l’adaptation cinématographique d’Artemis Fowl –Qui allait sortir en salles– maintenant on ne peut le voir que sur la plateforme Disney + et sans date de sortie fixe.

Comme si cela ne suffisait pas, Disney prévoyait également de sortir Free Guy, un nouveau film avec Ryan Reynolds. qui a l’air plutôt bien mais pour l’instant il va falloir supporter le désir de le voir car sa date de sortie a changé du 3 juillet au 11 décembre de cette année. Pour finir, Le dernier film Pixar de cette année est Soul, l’histoire particulière d’un musicien de jazz C’est la seule production de la maison Mickey Mouse qui reste debout, car elle sortira en salles le 19 juin.

Marvel

Le MCU continuera de croître grâce à des films comme Veuve noire, où nous en saurons un peu plus sur l’une des héroïnes les plus attachantes des Avengers. Cette bande devait être diffusée le 1er mai, cependant et en raison de tous les inconvénients que nous avons déjà mentionnés va maintenant arriver sur grand écran jusqu’au 6 novembre 2020Il faudra donc attendre encore quelques mois pour revoir Natasha Romanoff.

En raison de ce changement, d’autres films qui nous présenteront avec Black Widow à la nouvelle phase du MCU, ils ont également dû se déplacer, comme The Eternals. Le film dont le casting comprend de grands noms comme notre paysanne Salma Hayek, Angelina Jolie ou Kit Harrington seront présentées jusqu’au 12 février 2021. Pour sa part, d’autres bandes attendues telles que Doctor Strange dans le multivers de la folie et de Thor: l’amour et le tonnerre sont prévus pour projeter la 5 novembre 2021 et 18 février 2022 respectivement.

Malgré tout ça, quelques bandes qui étaient déjà en production comme au lendemain de Panthère noire et capitaine Marvel (dont nous savons que ce sera le nom officiel) n’a pas subi de changements aussi importants, puisque le film avec T’Challla sera présenté le 8 mai 2022 et Carol Danvers le 8 juillet 2022.

Wes Anderson, Searchlight et films en développement

Peut-être L’un des films les plus excitants à paraître en 2020 est le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch., qui a un casting de vrai luxe dirigé par Bill Murray, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Owen Wilson et beaucoup plus. Pour voir cette histoire centrée sur l’écriture d’un journal il faudra attendre un peu, un peu plus (comme dirait le Prince) car Il sortira en salles jusqu’au 16 octobre.

Les films que Disney avait en développement ont également été indirectement touchés par tous ces changements.parce que certains titres comme le cinquième versement d’Indiana Jones a été déplacé jusqu’au 29 juillet 2022. Mais au-delà de ça, les projets qui étaient juste en phase de pré-production sont pour l’instant laissés sans date de sortie comme un film de David Copperfield, The New Mutants and AntlersEn outre, les bandes du projecteur nouvellement acquis ne figurent pas sur le calendrier de la société et semblent annulées.