Ce sont les premiers autocollants officiels WhatsApp pour le Mexique

Les stikers sont officiellement arrivés sur WhatsApp et pour s’intégrer pleinement dans la culture de notre pays, le messager a appelé les habitants de Pictoline pour créer le premier package officiel dans notre pays. Cela s’appelle Pictomigos et si votre numéro de téléphone est mexicain, vous pouvez déjà les télécharger dans l’application.

Pour y accéder, vous devez avoir l’application mise à jour (peu importe si vous utilisez iOS ou Android), entrez dans la section des autocollants (officiel), sélectionnez le symbole plus (+) et recherchez le paquet de Pictomigos et installez-les.

La meilleure chose est que ces autocollants peuvent être utilisés dans la version Web de WhatsApp.

Ceci est le premier pack d’autocollants 100% mexicains.

.