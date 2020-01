Ce sont les termes «Yacht à voile sous le pont» que tout fan devrait savoir

Sous le pont, le voilier promet tout ce que les fans recherchent sous le pont, mais sur un type de navire très différent. Au lieu d’un yacht à moteur, les invités affrétés voyagent sur un immense voilier de luxe, ce qui est une expérience tout à fait unique.

Eddie Lucas | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le capitaine Glenn Shephard du bateau à voile ci-dessous a révélé l’une des plus grandes différences. “Sur un yacht à voile, le voyage est la destination”, explique-t-il dans un clip Instagram. «Alors que sur un yacht à moteur, vous passez de« A »à« B ». Sortez tous les jetskis. »Byron Hissey, qui est l’ingénieur en chef de la saison 1, a ajouté:« Tout l’équipage qui travaille sur les voiliers le fait par amour de la voile. »

Le chef Adam Glick, qui est le chef multisegment de Under Deck Mediterranean, a partagé que la cuisson sur un yacht à moteur est également très différente de la cuisson sur un voilier. “Tout doit être verrouillé”, a-t-il déclaré. «Mes poubelles, mes couteaux. Les tomates rouleront juste du comptoir. Ce n’est pas un navire stabilisé. »Quoi d’autre est différent? Certains termes de navigation peuvent être nouveaux pour les fans. Le ragoût en chef Kate Chastain de ci-dessous Deck s’est essayé à identifier les termes de navigation corrects. Alors, quels sont-ils et comment Chastain a-t-il fait?

Que signifie «foc»?

Shephard a agi en tant qu’hôte du jeu télévisé et a remis les questions à Chastain et à l’équipage de Parsifal III. Chastain a pu répondre rapidement à la première question. Est-ce Jig, Jip ou Swig? Chastain a répondu que le terme correct était jib. Le premier compagnon Paget Berry explique. “C’est la voile intérieure à l’avant.”

Mais alors lequel est correct? Mortadelle, Gênes ou San Remo? “Mortadelle est l’élément clé de mes déjeuners d’équipage”, a plaisanté Glick. En fait, Gênes et San Remo, en Italie, sont des destinations souhaitables pour les voiliers.

Et Bobstay, Bob ou Good Dog? Smartypants Chastain a répondu: «Je crois que c’est du bobstay.» Elle a raison. “La proue, la voile et l’ancre”, a-t-elle ajouté. Un bobstay est “un séjour pour maintenir le beaupré d’un navire”, selon une définition formelle.

S’agit-il de gîte ou de pelage?

Le groupe de termes suivant était Heeling, Wheeling et Peeling. Glick et Chastain ont opté pour le talonnage. «Le talonnage, c’est quand le bateau se penche à cause du vent», dit Shephard en faisant un signe de la main. La remorque ci-dessous Yacht à voile donne aux fans un petit aperçu de la quantité de penchement qui les attend. On voit des gens glisser le long du pont tandis que le bateau s’incline complètement.

Est-ce Vibe, Strive ou Jibe? «L’empannage, c’est quand vous changez de direction, loin du vent», explique Hissey. Bien sûr, la prochaine série de mots offre une excellente occasion pour une des blagues de Chastain. L’ensemble de mots est Skyward, Leeward et Awkward. «Je sais que de près, ça se passe souvent mal», dit-elle en souriant. Mais, elle devine alors sous le vent, ce qui est correct. «Comme sous le vent, sous le vent», dit-elle en faisant un geste de la main. Elle demande ensuite si elle est officiellement marin. Shephard dit: “Vous avez réussi le test!”

Au-dessous du pont, le yacht à voile fait ses débuts le lundi 3 février à 9/8 au centre uniquement sur Bravo.