Ce sont les tristes nominés pour le Razzie 2020

Nous sommes en pleine saison de récompenses, un moment où nous nous souvenons tous des films et des performances les plus importants de l’année dernière. Nous avons déjà rencontré les gagnants des Golden Globes ainsi que les nominés aux Oscars, bien que les prix soient toujours bons, Il y en a que personne à Hollywood n’aimerait sûrement recevoir, comme le Razzie.

Depuis 1980, le critique de cinéma et écrivain John J. B. Wilson a créé le Razzie, une cérémonie qui est totalement l’équivalent des Oscars reconnaissant les pires acteurs, actrices, scénaristes et films de l’année. Peu de courageux ont assisté au «gala» pour recevoir leur prix en personne comme Halle Berry tenant Oscar et Razzie pour leur terrible performance dans Catwoman, Sandra Bullock entrant avec plusieurs exemplaires de All About Steve et Tom vert apparaissant dans une Cadillac par sa statuette.

Bien sûr, nous avons vu de grands films l’année dernière, mais la réalité est que il y en avait trop que rien d’autre n’était armé pour différentes raisons, que ce soit pour les performances, la conception de la production, les effets spéciaux, l’histoire, le script ou la combinaison de tous ces éléments, vous savez qui vous êtes.

2020 ne sera pas l’exception et nous avons déjà des nominations pour les Razzie Awards de cette année, qui auront lieu le 8 février prochain, et il y a plusieurs surprises comme James McAvoy pour sa participation dans Glass; Keanu Reeves Il apparaît également dans le pire de 2019 par Reproduction et même Anne Hathaway Il est en course pour remporter l’un des prix grâce à sa participation à The Screamer et Serenity.

Mais ne parlons plus, nous vous laissons ici La liste complète avec tous les nominés Razzie 2020:

Pire film:

Godzilla: le roi des monstres

Les chats

Sérénité

Funérailles de Madea

Les fantômes de Sharon Tate

Reproduction

Rambo: le dernier sang

Le verre

Fanatique

Hellboy

Zeroville

Pire actrice

Hilary Duff – Les fantômes de Sharon Tate

Milla Jovovich – Hellboy

Demi moore – Animaux corporatifs

Tyler perry – Funérailles de Madea

Rebel Wilson – The Swindler

Megan Fox – Zeroville

Anne Hathaway – L’escroc / sérénité

Francesca Hayward – Chats

Pire acteur

Gerard Butler – Falling Angel

Matthew McConaughey – Sérénité

James McAvoy – Verre

Keanu Reeves – Reproduction

Sylvester Stallone – Rambo: Last Blood

John Travolta – Fanatique

James Franco – Zeroville

David Harbour – Hellboy

Pire actrice secondaire

Jessica Chastain – X-Men: le Phoenix sombre

Cassie Davis – Funérailles de Madea

Judi Dench – Chats

Lydia Hearst – Les fantômes de Sharon Tate

Sasha Lane – Hellboy

Patrice – Funérailles de Madea

Fenessa Pineda – Rambo: Last Blood

Rebel Wilson – Chats

Pire acteur secondaire

Kyle Chandler – Godzilla: roi des monstres

James corden – Chats

Charles Dance – Godzilla: roi des monstres

Oscar Jaenada – Rambo: Last Blood

Michael Madsen – Peinture commerciale

Sergio Peris-Mencheta – Rambo: Last Blood

Tyler perry – Funérailles de Madea (comme Joe)

Tyler perry – Funérailles de Madea (comme oncle Heathrow)

Seth Rogen – Zeroville

Bruce Willis – Verre

Pire réalisateur

Andrea Berloff – Hell’s Kitchen

Adrian Grünberg – Rambo: Last Blood

Michael Doherty – Godzilla: roi des monstres

Fred Durst – Fanatique

Neil Marshall – Hellboy

Daniel Farrands – Les fantômes de Sharon Tate

James Franco – Zeroville

Noah Hawley – Lucy dans le ciel

Tom hooper – Chats

Shyamalan de nuit – Verre

Pire scénario

Hell’s Kitchen

Godzilla: roi des monstres

Les chats

Lucy dans le ciel

Les fantômes de Sharon Tate

Funérailles de Madea

Rambo: le dernier sang

Le verre

Hellboy

Chardonneret élégant

Pire remake ou suite

Godzilla: roi des monstres

X-Men: The Dark Phoenix

Falling Angel

Funérailles de Madea

Rambo: Last Blood

Le verre

Hellboy

Pire Screen Duo

Jason Derulo et toutes les personnes déguisées en chats/ Chats

Megan Fox et James Franco / Zeroville

Godzilla / Godzilla: Roi des monstres

David Harbour et Milla Jovovich / Hellboy

Anne Hathaway et Matthew McConaughey / Sérénité

Tyler Perry et Tyler Perry / Funérailles de Madea