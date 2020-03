Ce sont les visages des médecins qui combattent le coronavirus dans le monde

Alors que le monde se réfugie collectivement pour se protéger, il y a des gens qui risquent leur vie pour arrêter l’épidémie.

L’un d’eux est le Dr Nicola Sgarbi, 35 ans, qui, sans le savoir, fait partie d’une tendance photographique croissante des professionnels de la santé face à cette augmentation exponentielle du nombre de patients malades.

L’Italie est révélatrice de l’augmentation des infections. Samedi, le pays a enregistré plus de 47 000 cas de coronavirus et quelque 4 000 décès dus à la maladie. Sgarbi est un médecin en formation travaillant à l’USI de l’hôpital civil de Baggiovara à Modène, en Italie.

Presque tout ce qui concernait le quart de travail de Sgarbi le 13 mars faisait partie de sa nouvelle norme depuis l’épidémie: travailler 12 heures pour traiter les patients de Covid-19 tout en portant un équipement de protection. Mais vers 20 heures ce jour-là, il a enlevé son masque et a pris un selfie rapide, ce qu’il fait rarement.

«J’ai principalement pris la photo pour deux raisons. D’abord, pour l’envoyer à mon partenaire, pour lui dire que j’avais terminé mon quart de travail et que je rentrais chez moi, légèrement maltraité “, a déclaré Sgarbi à . par email. “” Deuxièmement, pour le montrer à ma fille d’un an quand elle sera grande. Je vais vous parler de ce moment. »

Depuis lors, de nombreuses photos et récits de travailleurs de la santé portant ou non des équipements de protection ont été publiés sur Internet. Chacun capture le coût physique et émotionnel de cette pandémie.

Sherry Dong, 25 ans, est une infirmière autorisée qui travaille à l’USI médicale de l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore depuis plus de deux ans. Vendredi, il a partagé une photo sur Reddit prise lors d’une journée bien remplie au travail. La photo a été prise en haut de la page d’accueil de Reddit et a recueilli plus de 2 100 commentaires.

«Mon cœur est reconnaissant et mon esprit est lourd alors que je vois des professionnels de la santé du monde entier se mettre en danger de lutter contre cette épidémie. Je pense que la communauté médicale a trouvé plusieurs façons de gérer les médias sociaux “, a déclaré Dong.

“Nos uniformes doivent s’assurer qu’ils ne contribuent pas au problème croissant de pénurie d’approvisionnement (par exemple: masques N95, masques faciaux, désinfectants, gants, etc.) et envisager de faire un don aux hôpitaux locaux”, a-t-il déclaré.

Certaines des photos les plus frappantes proviennent de Wuhan, en Chine, l’épicentre de Covid-19.

Le 17 février, un portrait a été pris des marques laissées sur le visage de l’infirmière Cao Shan après avoir travaillé dans la salle d’isolement de l’hôpital Jinyintan à Wuhan, réservée aux patients atteints de coronavirus.

“Elle et son mari, un médecin qui travaille également à l’hôpital, ont dormi dans le véhicule pendant 23 nuits pour éviter les risques viraux, gagner du temps de voyage et donner à leurs collègues la chambre d’hôtel qui leur a été attribuée à proximité”, a déclaré la légende. .

Ces photos sont une tradition orale importante qui, espérons-le, fournira une mise en garde au grand public, a déclaré la Dre Anna Yaffee, directrice de la section Santé mondiale en médecine d’urgence de l’Université Emory. Yaffee espère que ces images seront un puissant rappel des réalités auxquelles sont confrontés chaque jour les professionnels de la santé en première ligne.

«Le grand public peut ne pas être au courant des réalités des soins de santé en général et certainement pas pendant cette pandémie, mais j’espère que le partage des images renforce le fait qu’il y a des gens qui travaillent sans relâche toute la journée pour fournir un soutien. prendre soin de ceux qui sont malades, à la fois pour le coronavirus et pour toute autre maladie, sauve des vies “, a déclaré Yaffee.

«Nous ne sommes pas des héros, nous faisons juste notre travail, et maintenant nos emplois nous en demandent plus à un moment où nous avons moins de ressources pour travailler. Nous faisons cela parce que nous nous soucions. “

Sgarbi ne se sent pas comme un héros. C’est simplement “une personne normale qui aime son travail et qui, plus que jamais, est fière de le faire en donnant tout”.

“Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière”, a déclaré Sgarbi. “Je crois que pour surmonter cette période extrêmement exigeante, nous avons besoin de l’effort et de l’engagement de chacun d’entre nous.”

Une salve d’applaudissements à ces médecins extraordinaires qui ont mis leur sécurité en jeu pour sauver le reste de l’humanité.

