Ce sont quelques-unes des meilleures phrases de «La nounou»

Lbaby-sitter o The Nanny était l’une des meilleures sitcoms des années 90. Il n’a pas rivalisé de popularité avec Seinfeld ou Friends dans le même format, et la principale raison n’est pas qu’ils étaient meilleurs, mais que Ils sont allés à des publics très différents pour leurs personnages sur scène.

Et dans le groupe de Nanny Fine, The Babysitter a toujours été la meilleure de toutes. Parce que? Pour ses personnages principaux où toute l’histoire est tombée. Premier, Fran Fine, une femme (juive) au chômage qui, par hasard, obtient un emploi de garde d’enfants dans une résidence.

Alors, Maxwell Sheffield, producteur d’œuvres musicales regrettant de ne pas avoir travaillé sur Cats. Un père veuf de trois enfants qui ne peut pas communiquer avec eux. Ensuite, il y a Niles, le majordome des Sheffields qui a toujours des commentaires très appropriés, bien que parfois cruels.

Et finalement, C.C. Babcock, le partenaire de Maxwell qui est amoureux de lui. C’est une femme de trente ans, célibataire et agressive qui cherche à tout finir sur son chemin pour être avec Maxwell … bien qu’il ne réussisse jamais.

Et ici on te laisse quelques-unes des meilleures citations des six saisons de The Nanny, série commencée en 1993 et ​​terminée en 1999:

Fran: “La nourriture n’est pas la réponse à tout”. Nanny Fine a toujours parlé de nourriture, mais quand sa mère Sylvia a essayé de lui remonter le moral avec des chocolats, elle les méprise. Cela se produit dans le premier épisode de la première saison après que M. Sheffield a couru vers Fran pour avoir encouragé Maggie à embrasser un garçon.

Sylvia: «La passion s’en va, le sexe s’en va. La communication, nous n’en avons jamais eu. Mais la nourriture est éternelle. “ Sylvia dit à Fran que la relation entre son père et elle a toujours été basée sur la nourriture parce que quand tout se termine, la nourriture délicieuse est ce qui reste … selon elle.

Niles: “Vous vous rendez compte, bien sûr, maintenant je vais devoir vous tuer”. Niles dansant dans un short de style Tom Cruise dans Risky Business avec «Old Time Rock and Roll» est l’une des meilleures scènes, et quand il est découvert par son ennemi, C.C. Babcock, les choses s’améliorent …

Philippe: “Bonjour, Caca”. Un personnage invité dans la troisième saison accueille C.C. Babcock aime ça parce que Niles (qui d’autre?) Lui a dit que les deux “C” signifiaient cela.

Fran: “Une bonne chose à propos de la sénilité, vous rencontrez toujours de nouvelles personnes”. Yetta, la grand-mère de Fran, fume beaucoup et oublie les choses. Et Fran fait toujours des réflexions exactes sur ce qui se passe.

Niles: “De bonnes choses viennent à ceux qui attendent, monsieur. A moins qu’ils n’attendent trop longtemps et qu’ils glissent entre leurs doigts de namby-pamby “. Niles a toujours été le conseiller en affaires personnelles de Maxwell, bien que Maxwell ne l’écoute jamais. Et pendant les quatre premières saisons, il essaie de jumeler Fran avec Maxwell, mais Maxwell ne comprend jamais ses indices.

C.C. Babcock: «Les meilleures années de ma vie ont disparu. Et ils ont sucé “. Pour la dernière saison, lorsque Fran et M. Sheffield sont mariés, C.C. Babcock se rend compte qu’il a perdu tout son temps dans le monde à essayer d’être avec quelqu’un qui n’a jamais répondu de la même manière. Qu’est-ce que Niles lui a dit?

Niles: “Pour l’amour de Dieu, FAITES UN DÉPLACEMENT! FAITES QUELQUE CHOSE! VOUS AVEZ PASSÉ SUR DES «CHATS»… VOUS VOULEZ REGRETER CELA POUR LE RESTE DE VOTRE VIE AUSSI? ». Vous souvenez-vous que Niles a toujours été le conseiller de Maxwell …? Eh bien cette fois, il a demandé la permission d’être direct et de tout lui dire.

Fran: “Mmmm, Lysol. Ma mère parfum “. Si Sylvia a le canapé dans sa maison recouvert de plastique …

Yetta: “Je suis comme un cheval”. Quand ils découvrent que Brighton fume, Yetta lui donne les meilleurs conseils.

C.C. Babcock: “Où? Cuisine? Placard? Escalier? Slime? Walmart? “. Même s’ils se sont toujours battus, tout le monde savait que C.C. et Niles a ressenti quelque chose … et Yetta fait Babcock révéler où ils étaient ensemble.

Fran: “Oh non, ce n’est pas la reine mère. C’est ma mère de Queen’s “. Cela se produit dans le premier épisode lorsque Monsieur Sheffield lit le CV de Fran Fine pour faire du babysitting (improvisé).

M. Sheffield: «Vous avez soufflé dans nos vies il y a cinq ans comme un tourbillon; nous a tous fait sentir à nouveau vivants. Rien que pour ça, je t’aimerai pour toujours “. Nous laissons cette phrase à la fin car c’est celle qui montre enfin que M. Sheffield est amoureux de Fran. C’est à partir de la cinquième saison, quand tout commence à prendre le bon chemin après si longtemps.

Mais Les meilleurs de The Nanny n’étaient pas les références juives de Nanny Fine à tout ce qui s’est passé dans la maison des Sheffields. Ni comment la mémoire a été tordue à Yetta. Mais les dialogues entre Niles et C.C. Babcock. Et ici, nous laissons quelques exemples, mais les meilleurs de la série:

C.C. : N’as-tu pas quelque chose à épousseter?

Niles: Et le côté gauche de ton lit?

Ou …

C.C. : J’ai l’impression d’être mort et d’aller au paradis.

Niles: J’ai aussi ce rêve, mais vous allez dans l’autre sens.

Ou …

C.C. : Je ne serais pas pris mort dans cette robe.

Niles: Il faudrait être mort six mois pour y entrer.