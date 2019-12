Ce sont ses films les plus rentables de 2019

La National Cineteca, dans le cadre du ministère de la Culture, a été chargée tout au long de 2019 de poursuivre ses premiers objectifs, en particulier de proposer un cinéma de la plus haute qualité (et sans préceptes commerciaux) au public mexicain., et pas seulement à travers des projections dans sa salle la plus populaire, mais dans le cadre de différentes activités cinématographiques à travers le pays.

Du 1er janvier au 29 novembre 2019, la Cineteca Nacional a présenté 157 films au total, dont 58 propositions nationales dans tous ses formats. Le film le plus «blockbuster» de Cineteca pour cette année était Douleur et gloire par Pedro Almodóvar, qui a marqué son retour après Juliette en 2016. Deuxièmement, étonnamment, il est situé Joker de Todd Phillips, le film classé R le plus réussi de l'histoire avec Joaquin Phoenix.

"Douleur et gloire": un film qui ressemble, mais qui ne ressemble pas à Almodóvar

Et à la troisième place est Climax de Gaspar Noé, Production française qui a marqué le retour du réalisateur argentin à ses gloires passées marquées par un style qui était présent dans son plus grand succès, Irréversible 2002. Ici, nous quittons les 10 films avec le plus grand nombre de spectateurs:

Douleur et gloire avec 41 mille 631

Joker avec 38 mille 941

Climax avec 33 mille 994

Chicuarotes (Gael García Bernal) avec 31 732

BlacKkKlansman (Spike Lee) avec 26 mille 559

Capernaüm (Nadine Labaki) avec 24 mille 480

Les filles bien (Alejandra Márquez Abella) avec 21 mille 477

Le favori (Yorgos Lanthimos) avec 20 mille 882

La femme de chambre (Lila Aviles) avec 19 mille 219

Guerre froide (Pawel Pawlikowski) avec 18 mille 021

Les victimes de tirs d'Aurora appellent Warner pour «Joker»

Les victimes de tirs d'Aurora appellent Warner pour «Joker»



Quant au cinéma mexicain, 58 films nationaux sont sortis. Compte tenu de la liste ci-dessus, Chicuarotes de Gael García a été le plus regardé de 2019, suivi de Les filles bien et La femme de chambre, tous deux dirigés par des femmes. Sur ces 58 enregistrements, 21 étaient réalisés par des femmes. ROME Alfonso Cuarón a été présenté à la fin de 2018, mais a réussi à se faufiler en 2019 avec plus de 35 mille participants. Ici nous laissons les 10 plus vues:

Chicuarotes

Les filles bien

La femme de chambre

Achetez-moi un revolver (Julio Hernández Cordón)

Olympie (José Manuel Cravioto)

Haze (Max Zunino)

Le rêve de Mara’akame (Federico Cecchetti)

Oiseaux d'été (Cristina Gallego et Ciro Guerra) – Colombie

Suffocation (Kenya Marquez)

Ce n'est pas Berlin (Hari Sama)

Dans l'histoire de la National Cineteca, Voici l'ordre des films avec le plus grand nombre de téléspectateurs:

Ile des chiens de Wes Anderson

ROME de Cuarón

Lettres à Van Gogh par Dorota Kobiela et Hugh Welchmann

Noix de coco par Lee Unkrich et Adrián Molina

Maison de Jack de Lars von Trier

Douleur et gloire d'Almodóvar

Nymphomane par von Trier

Joker de Phillips

Forme d'eau par Guillermo del Toro

Grand Hotel Budapest d'Anderson

En 2018, point culminant des activités de la National Cineteca, a sans aucun doute été l'exposition d'Alfred Hitchcock. Et ce 2019 n'a pas fait exception à ce type de propositions. Introduit pour la première fois Gaumont, puisque le cinéma existe faire place à Buñuel au Mexique, qui reste en vigueur jusqu'en avril 2020.

La National Cineteca a également pour objectif de conserver les films, de les restaurer et de les promouvoir dans tout le pays. Parmi ces matériaux, Certains titres exceptionnels ont été présentés au Mexique et dans d'autres pays. Les titres de Les maçons par Jorge Fons; Petite ville par Emilio «Indio» Fernández; et Mécanique nationale et Requins par Luis Alcoriza (le dernier en collaboration avec la Cinémathèque de l'UNAM).

Ils ont été numérisés Les films suivants: Mois et jours par Alberto Bojórquez; Les portes du paradis de Salomon Laiter; Il et La jeune par Luis Buñuel; Doña Perfecta, Dos humides et Le Fernández de Peralvillo, réalisé par Alejandro Galindo; et Sur le balcon vide par Jomí García Ascot.

La Cineteca envoyé Nazarin de Luis Buñuel pour une projection dans la section Cannes Classics du Festival de Cannes 2019. Procès d'un crime Il a été exposé au Festival international du film de Venise. Les deux ont été restaurés par la National Cineteca.

La Cineteca aussi Il a participé au cycle consacré à Robert Gavladón, l'un des réalisateurs de l'âge d'or mexicain le plus remarquable du cinéma mexicain. Les titres de Gavaldón, 12 au total, ont été présentés au MOMA de New York. Une rétrospective a également eu lieu au Festival du film de Saint-Sébastien et à la Cinémathèque espagnole.

Roberto Gavaldón, réalisateur mexicain, arrivera au MoMa avec une rétrospective "data-medium-file =" https://i1.wp.com/www.sopitas.com/wp-content/uploads/2019/03/roberto-gavaldon-retrospectiva.jpg "data-large-file =" https : //i1.wp.com/www.sopitas.com/wp-content/uploads/2019/03/roberto-gavaldon-retrospectiva.jpg "class =" size-full wp-image-1005899 "src =" https: //i1.wp.com/www.sopitas.com/wp-content/uploads/2019/03/roberto-gavaldon-retrospectiva.jpg "alt =" Roberto Gavaldón, réalisateur mexicain, arrivera au MoMa avec une rétrospective "width = "1120" height = "581" srcset = "https://i1.wp.com/www.sopitas.com/wp-content/uploads/2019/03/roberto-gavaldon-retrospectiva.jpg 1120w, https: // i1.wp.com/www.sopitas.com/wp-content/uploads/2019/03/roberto-gavaldon-retrospectiva-768×398.jpg 768w "tailles =" (largeur max: 1120px) 100vw, 1120px "/>

Le film restauré La voiture grise Enrique Rosas de 1919, a été envoyé pour célébrer ses 100 ans au Cinemateca TIFF de Toronto; Cinéma Lumière à Bologne; British Film Institute; Festival Regards d'Ailleurs; Festival du film Toute la mémoire du monde à la Cinémateque française; et le 4e Festival international du film de Silente à Puebla.