Ce sont tous des lauréats des Oscars 2020!

Ce dimanche 9 février, la 92 édition des Oscars 2020 est célébrée, la cérémonie la plus importante de l’industrie cinématographique qui récompense le meilleur du cinéma hollywoodien tout au long de l’année, le tout sans oublier les films internationaux les plus marquants et recevoir une nomination dans la catégorie du meilleur film étranger. Pour ce 2020, il n’y avait aucune exception et les nominations des 24 catégories ont été réparties dans une myriade de productions.

PPour la catégorie supérieure, neuf films ont été nominés, mettant en vedette des favoris tels que 1917, The Irishman, Joker et Parasite, qui a également concouru en tant que bande non anglophone (et dans quatre autres catégories). Cependant, c’est l’une des éditions les plus compliquées ayant des productions très variées et couvrant un très large spectre d’histoires … mais comme nous l’avons mentionné précédemment, les favoris ont toujours été les quatre précédents.

Pour cette édition 92, Netflix a été couronné comme l’étude la plus nominée avec 24 nominations dans différentes catégories, bien au-dessus d’autres maisons comme Disney, Sony et même Warner, qui a apporté l’histoire du Joker aux Oscars, le film le plus nominé de l’édition avec 11 mentions, mettant en vedette le meilleur film, réalisateur pour Todd Phillips et acteur pour Joaquin Phoenix.

Certaines catégories, notamment les acteurs, sont déjà chantées Phoenix pour Actor par Joker, Brad Pitt cen tant que second rôle dans Il était une fois à… Hollywood, Laura Dern comme actrice dans un second rôle dans une histoire de mariage et Renée Zellweger dans Judy pour l’actrice.

Ici, nous laissons tous les nominés et gagnants dans chacune des catégories des prix Oscar 2020. La note sera mise à jour à mesure que les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie:

Meilleur film

L’Irlandais

Ford contre Ferrari

Il était une fois à… Hollywood

1917

Jojo Rabbit

Joker

Petites femmes

Histoire de mariage

Parasite 🏆

Meilleur réalisateur

Martin Scorsese (L’Irlandais)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Il était une fois à… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite) 🏆

Meilleur acteur

Leonardo DiCaprio (Il était une fois à… Hollywood)

Antonio Banderas (Douleur et gloire)

Adam Driver (histoire de mariage)

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Jonathan Pryce (Les deux papes)

Meilleure actrice

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (histoire de mariage)

Saoirse Ronan (Petites femmes)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy) 🏆

Meilleur acteur dans un second rôle

Brad Pitt (Il était une fois à… Hollywood) 🏆

Tom Hanks (une belle journée dans le quartier)

Anthony Hopkins (Les deux papes)

Al Pacino (L’Irlandais)

Joe Pesci (L’Irlandais)

Meilleure actrice dans un second rôle

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Petites femmes)

Margot Robbie (Bombshell)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (histoire de mariage) 🏆

Meilleure photographie

L’Irlandais (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

Le phare (Jarin Blaschke)

1917 (Roger Deakins) 🏆

Il était une fois dans… Hollywood (Robert Richardson)

Meilleure conception de costumes

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Petites femmes 🏆

Il était une fois à… Hollywood

Meilleure édition

Ford contre Ferrari 🏆

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Meilleur score

Joker 🏆

Petites femmes

Histoire de mariage

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur court métrage d’animation

Dcera (fille)

L’amour des cheveux 🏆

Kitbull

Mémorable

Sœur

Meilleur court métrage d’action en direct

Confrérie

Nefta Football Club

La fenêtre des voisins 🏆

Saria

À sœur

Meilleure édition sonore

Ford contre Ferrari 🏆

Joker

1917

Il était une fois à… Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur mixage sonore

Ad astra

Ford contre Ferrari

Joker

1917 🏆

Il était une fois à… Hollywood

Meilleur film d’animation

Toy Story 4 🏆

Comment entraîner votre dragon 3

J’ai perdu mon corps

Klaus

Lien manquant

Meilleur documentaire

Usine américaine 🏆

La grotte

Aux confins de la démocratie

Pour sama

Honeyland

Meilleur court métrage documentaire

Dans l’abscense

La vie me dépasse

Superman de Saint-Louis

Walk Run Cha-Cha

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre 🏆

Meilleur film étranger

Parasite (Corée du Sud) 🏆

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macédoine du Nord)

Les Misérables (France)

Douleur et gloire (Espagne)

Meilleur maquillage et coiffure

Bombshell 🏆

Joker

Judy

Maléfique 2

1917

Meilleure chanson originale

“Je ne peux pas te laisser te jeter” (Toy Story 4)

“Je vais encore m’aimer” (Rocketman) 🏆

«Je suis avec toi» (percée)

«Dans l’inconnu» (Frozen 2)

«Debout» (Harriet)

Meilleur design de production

L’Irlandais

Jojo Rabbit

1917

Il était une fois à… Hollywood 🏆

Parasite

Meilleurs effets spéciaux

Avengers: Fin de partie

L’Irlandais

Le roi lion

1917 🏆

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur scénario adapté

L’Irlandais

Jojo Rabbit 🏆

Joker

Petites femmes

Les deux papes

Meilleur scénario original

Il était une fois à… Hollywood

Histoire de mariage

Couteaux sortis

1917

Parasite 🏆