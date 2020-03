Ce sont tous les films qui ont été retardés à cause du coronavirus

La nouvelle épidémie de coronavirus a attaqué plusieurs industries du divertissement, notamment la technologie et les événements de jeux vidéo. Le cinéma n’a pas été l’exception et compte tenu des circonstances internationales de santé publique, certaines études Ils ont décidé de retarder la sortie – et même le développement – d’une série de films qui auraient dû sortir en salles cette année.

La mesure, bien sûr, est liée non seulement au fait que le public reste à la maison pour se protéger d’une éventuelle contagion, mais comme moyen de lutte contre le virus Cela ne finit pas par affecter la collecte d’argent dans les billetteries du monde entier.

Les sociétés qui ont décidé d’annuler les premières de leurs productions sont Sony, Paramount, STX, Disney et Universal, et jusqu’à présent ce sont les films de Fast and Furious 9, No Time to Die, Mulan, The New Mutants, A Quiet Place la partie II, Lovebirds et Peter Rabbit 2: The Runnaway. Bien sûr, il est très possible que le temps passe et que les mesures de précaution prises par le Covid-19 continuent d’augmenter, de plus en plus de films sont affectés et sont contraints de retarder leur sortie.

L’un des premiers films à être retardé est No Time To Die, le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond, qui devait sortir en salles le 10 avril … il a été reporté au 25 janvier. Le changement de date pour Fast and Furious 9 a été encore plus radical, lorsque sa sortie a été retardée d’une année complète. F9 sortira très prochainement ce 22 mai, mais Universal décide de le déplacer jusqu’en avril 2021. Le cas de Peter Rabbit 2: Le Ruanway a été moins retentissant, lorsque Sony n’a décidé de reporter sa sortie que pour quelques semaines jusqu’au 7 août.

Dans le cas des tourtereaux (3 avril), avec Kumail Nanjiani et Issa Rae; A Quiet Place Part II (18 mars), du réalisateur John Krasinski; le live-action de Mulan (27 mars), Disney et The New Mutants (3 avril), qui a été retardé à plusieurs reprises … ils ont été retardés indéfiniment.

