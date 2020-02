Ce synopsis de Dragon Ball Super explique pourquoi les dieux de la destruction sont mauvais maintenant

Les fans d’anime de Dragon Ball Heroes attendent de savoir quelles nouvelles aventures Goku & Co.a en réserve et tandis que dans le manga Dragon Ball Super, les héros font face au terrible Moor, un nouveau synopsis sur les éléments suivants La saison animée SDBH nous aide à comprendre pourquoi les dieux de la destruction deviennent ennemis.

Merci DBSChronicles, nous savons que dans la saison deux de Super Dragon Ball Heroes, les dieux de la destruction veulent à tout prix tuer un nouveau personnage, mais Goku et ses amis ne sont pas d’accord.

Selon le synopsis:

«Goku et Universe 7 s’entraînent lorsqu’ils sont reçus par les guerriers Xeno. Les débutants poursuivent un oiseau appelé Tokitoki, et les dieux de la destruction apparaissent un instant plus tard déterminés à tuer cette créature nerveuse.

Goku et compagnie ressentent une énergie inquiétante et quand ils lèvent les yeux, ils voient les 12 dieux de la destruction se tenir sur eux! Et tous sont derrière Tokitoki. Goku et compagnie sont prêts à affronter les dieux. “

Bien qu’il ne soit pas clair pour nous pourquoi les dieux de la destruction ne veulent pas du tout de Tokitoki, il semble que les guerriers de l’Univers 7 sont prêts à défendre la vie de cette créature à tout prix.

