Ce vétérinaire s’occupe gratuitement des chiens des sans-abri.

Le grand cœur de ce vétérinaire.

Il est bien connu que de nombreuses personnes dans le monde vivent en qualité de rue. Bien que l’Amérique latine compte parmi ses 3 villes les villes comptant le plus grand nombre de sans-abri, les États-Unis occupent une place plus élevée sur la liste.

Dans l’État de Californie, où il y a le plus de sans-abri, environ 151 000 personnes sont dans cette situation.

Il y a toujours eu des personnes altruistes qui cherchent à soutenir les sans-abri, et c’est le cas de Stewart Kwane, qui offre des services vétérinaires depuis 2011 à tous les animaux de compagnie des personnes vivant dans la rue.

Après la crise financière de 2007, Stewart a décidé d’aider. “C’est quelque chose que j’aime faire”, explique le vétérinaire de 49 ans. Il assume tous les frais des médicaments de base et de la nourriture pour les chiens des sans-abri.

Stewart a une page sur GoFoundMe où il cherche à recueillir des dons pour couvrir les chirurgies qui sortent de son budget pour ses patients à quatre pattes.

Aujourd’hui, il a près de 85 000 $ pour aider plus d’animaux qu’il ne le pensait. “Je suis surpris de la générosité”, a-t-il écrit sur la page où il recueille les fonds.

Vous pouvez également l’aider via GoFoundMe. Il vise également à sensibiliser les gens à l’adoption plutôt qu’à l’achat. Il donne de nouveaux espoirs à de nombreux chiots. Partagez cette note pour que plus de gens connaissent la noblesse de ce vétérinaire et son grand cœur.

