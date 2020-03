Ce WSHH Exec vole comme Walter White pour combattre le coronavirus

La propagation rapide du coronavirus fait certainement craindre à beaucoup d’infection, avec des gens comme Danny Cotton, l’exécutif de WorldStarHipHop, qui vont à l’extrême pour se protéger.



Le coronavirus continue d’envoyer le monde dans un pandémonium absolu, de reporter la sortie de films comme No Time To Die et de retarder le retour de Mariah Carey à Hawaï pour simplement mettre Summer Walker en difficulté sur les réseaux sociaux. Cela rend également les gens un peu trop à la mer avec l’équipement de protection, comme l’a récemment démontré Danny Cotton, le directeur de WorldStarHipHop, avec sa coupe d’inspiration Walter White.

David Dee Delgado / .

La panique de COVID-19 fait que tout le monde choisit une variété de façons de se protéger, et le style joue en quelque sorte un grand rôle dans le processus de décision. De la même manière que le costume que j’ai repéré dans le train M cet après-midi avec un masque à imprimé Burberry, Danny a été interviewé par TMZ portant un body complet qui comprenait des gants de chirurgien en caoutchouc, un sweat à capuche en plastique avec les cordons tirés complètement sur son visage et un respirateur pour compléter entièrement son cosplay Breaking Bad. Cependant, sur la base de ses récents voyages à Hong Kong et en Malaisie pendant le pic de l’épidémie, il peut juste nous avoir rendu une immense faveur. Beau, mon frère!

Heureusement, Danny Cotton et sa fiancée sont exempts de coronavirus, mais comme elle vient de Chine et ne peut pas obtenir de visa en raison de l’épidémie, il a dû la laisser derrière elle. Voir son équipement de protection ci-dessous et consultez le rapport original de TMZ pour en savoir plus sur la façon dont il reste en bonne santé:

.