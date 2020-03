Ceaser Emanuel déclare la guerre à Ryan Henry sur “Black Ink Crew”

Ceaser Emanuel n’était pas content quand il a vu une vidéo de son bon ami Ryan Henry se rapprocher de son ex Kitty.



C’est une règle séculaire que les amis ne doivent jamais laisser une femme interférer avec leur relation, mais Ceaser Emanuel et Ryan Henry peuvent avoir à résoudre quelques problèmes dans ce département. Les deux stars de la réalité semblent en désaccord et cela découle de la relation de Ryan avec l’ancien et ancien employé de Ceaser, Kitty.

Kitty a eu des retombées massives avec Ceaser et son équipe Black Ink à New York, alors elle s’est rendue à Chicago et s’est liée d’amitié avec Ryan. Les deux passaient du temps ensemble et une vidéo a été envoyée au cousin de Ceaser, Teddy, montrant Ryan et Kitty riant aux dépens de Ceaser. Le clip a envoyé Ceaser sur le bord, et le magnat de l’encre noire a clairement indiqué qu’il était en colère.

“C’est comme ça que tu agis mon n * gga?” Dit Ceaser. “Comment ces f * ck vous êtes assis là à faire tout ce connard de merde. Vous tous là-bas, vous vous moquez de moi aussi?” Il a ajouté que les nouvelles de Kit et Ryan couchaient n’était pas nouvelle, mais il a trouvé irrespectueux que Ryan «affiche» la relation sur son visage. “Je sais que cette vidéo a été envoyée juste pour me faire chier. Où est la f * ck de la fidélité?”

“Quand vous étiez en panne et que vous aviez besoin d’aide pour vos affaires, qui était la personne que vous avez appelée?” Demanda Ceaser. “Ou, quand tu as dû déménager des magasins et que tu me demandes comment ça se passe et comment ça se passe, qui tu appelles?” Il a ensuite révélé que leur amitié est plus profonde que les gens ne le pensent. “Nous nous connaissons en famille. Quand je vais à Chicago, je suis resté chez vous, yo. Motherf * ckers ne comprend pas la profondeur de cette merde.”

“Ryan a fait son pas, maintenant il est temps de le faire”, a déclaré Ceaser. “C’est la guerre.” La bande-annonce de cette saison de Black Ink Crew montre Ceaser en route vers Windy City pour annoncer à Ryan et à son équipe qu’il prévoit d’ouvrir une boutique Black Ink Chicago pour rivaliser avec le 9Mag de Ryan Henry. Découvrez un Ceaser en colère ci-dessous.

