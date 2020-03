Ceci à partir de la chronologie officielle de Dragon Ball

Plusieurs générations ont grandi avec Dragon Ball, la série créée par le maître Akira Toriyama, et heureusement Goku, Krillin et compagnie ont vieilli avec nous. Des années et des années passent et les aventures des personnages ne semblent pas se terminer et c’est pourquoi, pour ne pas se perdre entre-temps, Nous allons vous montrer ci-dessous la chronologie officielle de Bandai sur la série.

Attention, c’est la chronologie de l’anime et des pochettes Dragon Ball et Dragon Ball Z. Nous avons laissé Dragon Ball GT pour ne plus faire partie de la continuité et dans un prochain épisode, nous vous dirons dans quelles années de cet univers Super se développe.

Année 749

1er septembre: Goku et Bulma se rencontrent et commencent la recherche ensemble des boules de dragon. Cette semaine-là, ils rencontrent Maître Roshi, Oolong et Yamcha.

9 septembre: Pilaf vole les Dragon Balls et invoque Shen Long, mais Oolong parvient à faire un vœu plus tôt.

10 septembre: Goku et Krillin deviennent les disciples du maître roshi.

Année 750

7 mai: Jackie Chun remporte le 21e tournoi d’arts martiaux et Goku arrive en deuxième position.

9 mai: Goku bat Tao Pai Pai et commence à gravir la tour Karin.

Le 10 mai: Il atteint le sommet de la tour Karin et commence son entraînement.

12 mai: Goku parvient à prendre l’eau sacrée de maître Karin, à vaincre Tao Pai Pai et à détruire l’armée du ruban rouge.

Année 753

7 mai: La 22e édition du tournoi d’arts martiaux a lieu, Ten Shin Han est champion et Goku à la 2e place. Picoro Daimao apparaît

9 mai: Goku bat Piccolo Daimaō. Naissance de Picoro

Année 756

7 mai: Le 23e tournoi d’arts martiaux a lieu, Goku et Milk se fiancent pendant le combat. Ils se marient.

Année 757.

Gohan est né.

Année 761

12 octobre: Goku et Picoro unissent leurs forces pour combattre Raditz. Goku meurt. Goku commence son entraînement sur la planète Kaio. Gohan commence sa formation.

Novembre. Vegeta et Nappa arrivent sur Terre.

2 novembre: Goku termine son entraînement avec Kaio Sama et est relancé.

3 novembre: Vegeta et Nappa combattent Picoro et Ten Shin Han et ce dernier meurt.

Année 762

Novembre Décembre: Gohan, Krillin, Bulma se rendent sur la planète Nameku.

20 décembre: Vegeta bat Zarbon.

24 décembre: Goku et les autres battent les forces spéciales Ginyu. La bataille contre Frieza commence. Vegeta et Krillin meurent. Goku devient Super Saiyan et la planète Namek explose.

Année 763

Au cours de cette année, la reconstruction de Frieza dans un cyborg est terminée.

Entre mai et septembre: Krillin, Ten Shin Han et les autres sont ressuscités.

Octobre: L’ail. Jr fait face à Gohan

Année 764

En août, Goku revient sur Terre et Trunks of the future bat Frieza.

Année 767

7 mai: Le tournoi d’arts martiaux numéro 24 a lieu, M. Satán gagne dans la catégorie adulte et sa fille Videl chez les enfants.

12 mai: Des cellules et des androïdes apparaissent. Picolo et Kamisama s’associent.

16 mai: La cellule prend sa deuxième forme puis forme tout son corps.

17 mai: Cell annonce son tournoi d’arts martiaux à la télévision.

19 mai: Goku et sa famille partent en pique-nique. Cell anéantit l’armée de la Terre et Dende devient le nouveau Kamisama.

26 mai: Les jeux de Cell commencent, qui tue Goku. Gohan tue Cell.

27 mai: Les funérailles de Goku sont exécutées et Trunks revient dans le passé.

Entre mai et juin: Le tournoi d’arts martiaux a lieu dans l’au-delà. Le reportage “L’homme le plus fort du monde” sur M. Satan est diffusé. Goten est né.

Année 770

Krillin épouse le n ° 18

Année 773

Kaioshin et Kibito reviennent sur Terre à la recherche de la sphère scellée par Majin Buu il y a des milliers d’années.

Année 774

7 avril: Gohan est transféré au Orange Star High School, c’est la première école qu’il fréquente. Rencontrez Videl.

7 mai: Goku est ressuscité pour une journée pour participer au tournoi d’arts martiaux 25. Majin Buu est ressuscité. Goku se laisse dominer par l’enfer et tue des milliers de personnes. Goku atteint Super Saiyan 3 et en raison de sa consommation d’énergie, il doit retourner dans l’or mondial. Rō Kaiō-shin est libéré de Sword Z. La cérémonie commence à libérer le potentiel de Gohan.

8 mai: Majin Buu absorbe Picoro, Gotenks et Gohan et en raison de la force de l’attaque de Buu, presque tous les habitants de la planète sont anéantis.

En échange de la vie de Rō Kaiō-shin, Goku est ressuscité. Vegeta revient au monde pour une seule journée. Les deux saiyans sont fusionnés grâce aux boucles d’oreilles de Potara et Vegeto est né. Picoro, Gotenks et Gohan sont sauvés, mais Majin Buu détruit la Terre.

Grâce aux Dragon Balls à nouveau Namekusei, Porunga fait revivre la Terre et tous ceux qui étaient morts. Rassemblant l’énergie de tous les habitants de la Terre (grâce à M. Satan) Goku crée un super Genkidama et avec lui il détruit Majin Buu.

7 septembre: Avec l’aide de Shen Long, la figure de Majin Buu est effacée de l’esprit de tous les Terriens.

Année 778

Le 26e tournoi d’arts martiaux a lieu. M. Satàn est champion et Majin Buu (bon) prend la deuxième place. Bulma a 38 ans.

Cette année-là, le projet de loi God of Destruction s’est également réveillé dans une autre partie de l’univers. Avec Wiss, ils visitent la Terre à la recherche du Dieu Super Saiyan et finissent par se battre à la fête d’anniversaire de Bulma.

Année 779

Pan est né.

Année 780

7 mai: Le 27e tournoi d’arts martiaux a lieu. M. Satan est champion et Majin Buu (bon) prend la deuxième place.

Année 784

7 mai: Le 28ème tournoi d’arts martiaux a lieu, Goku prend Oob.

Année 889

7 mai: Les petits-enfants de Pan s’affrontent dans le tournoi d’arts martiaux.

