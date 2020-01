Ceci est la date de sortie du nouveau Samsung Galaxy s20

Le nouveau vaisseau amiral de Samsung qui rivalisera avec l’iPhone 11 semble être lancé plus tôt que nous ne l’imaginions, et la même entreprise la date à laquelle cette surprise aura lieu … accidentellement. Alors que nous nous attendions tous à ce que le fabricant sud-coréen révèle plus de détails sur le lancement et les fonctionnalités (certains d’entre eux ont déjà fuité) du Galaxy S20, Samsung a notifié à plusieurs médias tels que TechRadar, SamMobile et 9to5Google qu’ils recevraient des spécifications sur la façon de passer leurs commandes, révélant que le téléphone serait disponible très prochainement: le 6 mars prochain.

Nous vous recommandons également: Samsung présente les versions économiques du Galaxy S10 et du Note 10

Samsung, bien sûr, a bientôt mis à jour son site Web en supprimant la date; Cependant, comme souligné dans Business Insider, le lancement du Galaxy S20 Cela coïncide avec la date de mise en vente du Galaxy S10 en 2019, le 8 mars. Ce qui signifie que seulement un mois après la présentation du nouvel appareil, de nombreux utilisateurs anxieux peuvent avoir le S20 entre leurs mains.

Concernant les caractéristiques et spécifications du Galaxy S20, Samsung n’a fait aucune confirmation mais Il devrait être accompagné d’une version standard, un plus et un autre avec une connectivité 5G, avec des tailles plus grandes que celles du S10, entre 6,4 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. De plus, il aura trois caméras principales, une puce Samsung Exynos 990, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh.

Très récemment, nous avons eu une première approche du Galaxy S20:

La présentation du Galaxy S20 Il aura lieu le 11 février et il est très possible qu’ils arrivent dans les couleurs gris, bleu et rose.

.