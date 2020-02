Ceci est la ligne inclusive de Barbie Fashionista 2020

Un rêve devenu réalité, nous pouvons enfin dire que nous sommes tous Barbie et que Mattel vient de lancer la ligne la plus inclusive de son histoire avec Barbie Fashionista 2020, une collection de six poupées avec des fonctionnalités spéciales, avec laquelle elle cherche à responsabiliser les secteurs les plus vulnérables, à donner un nouveau concept à la beauté et à la mode, afin que n’importe quelle fille ou garçon puisse s’identifier à son jouet préféré.

En plus du docteur Barbie, trapéziste ou asexué, ils rejoignent désormais la collection a Barbie avec vitiligo, une autre avec un fauteuil roulant, une de plus avec une jambe prothétique, la Barbie «Curvy», une Ken avec des cheveux à la taille, entre autres, selon une publication de l’entreprise.

Les experts disent que jouer avec une Barbie est bien plus qu’un jeu d’enfant. Les poupées représentent un miroir pour les petits, un reflet de leur alter ego, la représentation d’eux-mêmes, ainsi que la reconnaissance et la reconstruction de leur environnement, Ce qui rend la nouvelle collection Barbie Fashionista 2020 importante, et c’est mieux pour les enfants de jouer avec quelque chose qu’ils identifient tout en les aidant à renforcer leur estime de soi.

Aussi, ne croyez pas que la firme a lancé la ligne de poupées sur l’ascenseur, a été chargée de discuter avec des experts et des professionnels de santé pour lancer chacun des Barbies, par exemple, etDans le cas de Barbie atteinte de vitiligo, Mattel a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues pour concevoir avec précision cette maladie.

“Offrir une poupée avec du vitiligo dans notre gamme principale de poupées permet aux enfants de jouer encore plus d’histoires qu’ils voient dans le monde qui les entoure”, dit la signature dans une publication Instagram.

De son côté, le Barbie sans poil que nous avons vu les années précédentes symbole de la lutte contre le cancer infantile, rejoint la ligne Barbie Fashionista 2020, pour sensibiliser au problème de l’alopécie et de la chute des cheveux que beaucoup de gens souffrent, lui donnant un look sophistiqué et moderne.

Comme nous le savons, la société a travaillé dur au cours de la dernière décennie pour défendre l’inclusion et la diversité des sexes, culture et styles, mais en même temps, il souligne que quelles que soient les caractéristiques physiques, la vraie beauté se voit à l’intérieur des gens, donc la collection Barbie Fashionista 2020 est complétée par des poupées à la peau brune, un poupée avec une jambe prothétique en or et le premier Ken “rebelle”, qui a laissé pousser ses cheveux dans un cintura s’éloigner des stéréotypes. Quelle Barbie allez-vous acheter en premier?!