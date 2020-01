Ceci est la vidéo de “Juro Que”, la nouvelle chanson de Rosalía, avec Omar Ayuso (‘Elite’)

Peu s’attendaient à ce que Rosalia lance un nouveau thème pour commencer cette 2020 et oui, elle l’a fait. La chanteuse catalane a surpris tout le monde en publiant ce mercredi 22 janvier une photo qui ressemblait à son nouveau clip vidéo. Dans l’instantané Je n’étais pas seul et nous avons vu le jeune acteur Omar Ayuso, star de ‘Elite’ de Netflix. Ceci était accompagné du texte “Je le jure”. Et oui, ceux qui ont parié que ce serait le titre de leur nouveau thème ont raison car c’est ce jeudi 24 janvier que Rosalia a sorti leur nouveau single, qui s’appelle précisément ainsi. Comme d’habitude, l’interprète de “A Palé” ou “Milionària” a attendu à six heures de l’après-midi pour rendre publique son nouveau disque.

PRosalía et Omar Ayuso dans le clip “Juro Que”

Avec ce sujet, Rosalía a décidé de revenir au flamenco, ce genre dont nous sommes tombés amoureux et qui n’a pas eu trop de poids dans ses dernières œuvres musicales. Aujourd’hui, l’artiste a décidé de miser sur un thème qui retrouve sans aucun doute ses racines et surprend plus que jamais. Les paumes et la guitare espagnole sont constantes tout au long d’une chanson dans laquelle Rosalía récupère ce son de “Le mal à vouloir”. Quelque chose qui semble avoir aimé ses followers Et c’est que quelques minutes après le lancement, peu d’internautes ont exprimé des opinions très positives sur le sujet et aussi sur le clip vidéo.

Précisément, dans cette vidéo, nous trouvons quelqu’un de très connu: l’acteur Omar Ayuso, qui fait partie du casting fixe de ‘Elite’ sur Netflix. Il est le grand protagoniste de l’histoire qui y est contée, avec Rosalia elle-même. Elle incarne une jeune femme qui voit comment l’amour de sa vie est emprisonné et loin d’elle. “Vous avez emmené mon enfant prisonnier, il y a plus de 400 jours. Je suis venu m’embrasser sur le lit, quand la police est arrivée”, raconte l’artiste dans la lettre “Je le jure”, qui précise également que ” le temps que vous êtes à l’intérieur, je vous attendrai. ” Bref, une belle histoire d’amour à la fois dramatique avec laquelle Rosalia a voulu commencer l’année.

Le chanterez-vous au Grammy 2020?

Avec cette version, Maintenant, la question se pose de savoir si la chanson choisie par Rosalía pour chanter dans la 62e édition des Grammy Awards sera précisément “Juro Que”. La Catalane se produira au Staples Center de Los Angeles à l’aube du dimanche 26 au lundi 27 janvier et il ne serait pas surprenant qu’elle en profite pour interpréter un thème du flamenco comme celui-ci devant toute la planète. C’est un vrai mystère, ce que nous savons, c’est que ce sera une soirée très spéciale pour elle puisque Il a deux nominations, dont Revelation Artist.

.