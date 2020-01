Ceci est le court métrage d’animation avec Kobe Bryant a remporté l’Oscar

Terribles nouvelles pour le monde du basket-ball, l’idole des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, Il est décédé dans un accident d’hélicoptère ce matin, ainsi que trois autres passagers.

Selon le site d’actualités TMZ, le joueur avait 41 ans et voyageait avec quatre personnes au-dessus du véhicule aérien au-dessus de la ville de Calabas en Californie lorsque l’hélicoptère est tombé.

Les autorités de l’entité ont déjà Ils enquêtent sur la cause de l’accident.

Kobe Bryant a remporté cinq championnats de la NBA, a été nommé trois fois le joueur le plus utile de la ligue et a remporté deux médailles d’or à Beijing 2008 et Londres 2012.

In Spaghetti Code on s’en souvient avec ce beau court métrage animé d’un poème de la main de Kobe lui-même avec qui il a annoncé sa retraite de la NBA et qui lui a valu un Oscar en 2018.

Et avec cette publicité amusante pour Apple à côté de Michael B. Jordan.

Repose en paix le grand Kobe Bryant.

