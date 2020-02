Ceci est le panneau d’affichage des films qui arrivent au Mexique en février

L’année ne fait que commencer et de nombreuses premières sont déjà arrivées (la grande majorité dans la course aux Oscars 2020). Février ne sera pas en reste, car certains films arriveront que nous attendons depuis un moment. Comme si cela ne suffisait pas, le jour de l’amour et de l’amitié nous avons des cassettes pour absolument tous les goûts, de celles qui servent à la romance à celles qui nous feront rire, pleurer et pourquoi pas mourir de terreur.

Birds of Pray, Sonic The Hedgehog, The Grudge et bien d’autres ne sont que quelques-uns des films qui nous attendent dans les salles de cinéma. Donc, si vous voulez prendre votre [email protected]flirter [email protected], au cinéma pour voir un bon film, Ensuite, nous quittons chacune des premières de février pour vivre au cinéma et ne pas en manquer un seul:

7 février

Oiseaux de proie

La candidate aux Oscars, Margot Robbie, revient pour réincarner le plaisir (et dangereux) Harley Quinn dans Birds of Prey, qui après avoir terminé avec le Joker, cherche à prouver qu’il peut survivre sans lui dans une ville gothique chaotique. Au milieu du désastre et de la tristesse il rencontre un groupe de femmes, qui avec elles devront affronter et vaincre un méchant méchant joué par Ewan McGregor , le pur pouvoir féminin du bien est ce qui nous attend dans ce film.

Les Misérables

Non, ce n’est pas une nouvelle adaptation cinématographique de la comédie musicale connue, mais le film en compétition pour la France du meilleur film étranger aux Oscars 2020. Les Misérables parle de la vie de Stéphane, qui a rejoint les brigades anti-criminelles de Montfermei où il rencontre Chris et Gwada. Les deux vous montrent les énormes tensions qui existent entre les différents groupes organisés de migrants, enseigner l’autre réalité à Paris où personne ne pouvait avoir raison.

14 février

La rancune

Vous souvenez-vous de la malédiction? Oui, ce film du début des années 2000 qui nous a fait peur, Bon, ça va redémarrer ce 2020 sous la production de Sam Reimi. Dans cette cassette, nous verrons à nouveau l’intrigue qu’il a présentée Takashi Shimizu Au milieu d’une maison hantée et d’un esprit qui veut se venger, ce film mettra en vedette notre compatriote Demián Bichir. Si vous voulez passer cette journée avec une touche de terreur, c’est L’OPTION.

Sonic The Hedgehog

Peut-être l’un des films les plus controversés de la saison, parce qu’en sortant de la première remorque, personne n’était convaincu du design qu’ils avaient mis sur le hérisson bleu mais après tout ils ont corrigé la route. Le film montre les aventures de Sonic on Earth, aux côtés de Tom Wachowski (James Marsden), son nouveau meilleur ami. Entre les deux, ils devront essayer d’arrêter le mal Dr. Robotnik (Jim Carrey), qui veut capturer Sonic pour utiliser ses immenses pouvoirs et ainsi conquérir le monde.

Les messieurs

De la main de Guy Ritchie et avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam avec Hugh Grant, nous avons The Gentlemen, une histoire pleine d’action et d’humour noir. Un homme d’affaires, de nationalité britannique, qui a triomphé grâce au trafic de drogue, décide de vendre son empire à une dynastie de milliardaires de l’Oklahoma. Cependant, son départ n’est pas pleinement accepté par nombre de ses clients, qui tenteront d’empêcher l’accord à tout prix dans un combat qui devra faire face à l’ancienne manière de trafiquer contre son nouvel adversaire.

21 février

L’appel de la nature

Cher Harrison Ford est de retour pour nous raconter l’histoire de Buck, un chien qui mène une vie très confortable qui est soudainement interrompue lors de sa vente et de son envoi au Canada, où il découvre cette partie la plus primitive de son être et qui à l’écran développe un lien profond et émouvant avec le personnage de l’acteur de renom, ce qui nous montre à quel point un chien peut être beau dans votre vie.

21 février

Vagues

Sans aucun doute, 2019 a été l’année de la maison de production A24, qui a sorti plusieurs films qui sont entrés – la grande majorité – dans la saison des prix. Un de ces films que nous devions regarder était Waves, une histoire qui nous raconte le voyage émotionnel d’une famille, dirigée par un père aimant mais dominant, et comment ses quatre membres naviguent amour, pardon et réconciliation après une perte.

28 février

L’homme invisible

Un autre redémarrage de l’un des films d’horreur les plus importants de l’histoire du cinéma. Maintenant, avec Elisabeth Moss dans le film, nous verrons l’intrigue d’une femme qui hérite d’une fortune millionnaire, tant qu’elle démontre qu’elle est mentalement compétente. Au fil des jours, nous la voyons perdre un peu plus de raison en croyant et en sentant que son ex petit ami est vivant mais veut la tuer.

Juste pitié

C’est l’un des films les plus intéressants qui sortira tout au long du mois, parce qu’il a un casting de luxe dirigé par Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Dans Just Mercy, nous rencontrons le jeune avocat Bryan Stevenson, qui après avoir obtenu son diplôme de Harvard déménage en Alabama pour faire de l’exercice et ainsi être en mesure d’aider les personnes jugées et condamnées injustement, un drame qui les aura sûrement sur le bord du siège.

J’accuse

Le grand Roman Polanski Il revient avec son premier film en deux ans. L’accusé et l’espion (traduit en espagnol) C’est une histoire qui se concentre sur le célèbre cas Dreyfus du XIXe siècle lorsque l’officier français Georges Picquart après avoir été nommé chef des services secrets de l’armée, découvre que de fausses preuves ont été utilisées pour condamner Alfred Dreyfus, l’un des rares membres juifs de l’armée française, à avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’empire allemand.