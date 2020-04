Ceci est le protocole IMSS pour éviter de contracter un coronavirus

Mexico.- La loi d’amnistie promue par le président López Obrador, qu’il a l’intention d’approuver par voie accélérée ce lundi Morena avec ses alliés au Sénat, est une loi opportuniste et inutile parce que ce dont le pays a besoin actuellement, c’est de faire face à la crise sanitaire qui L’un vit par COVID-19, comme l’a déclaré la sénatrice du groupe parlementaire du Parti d’action nationale (PAN), Alejandra Reynoso Sánchez.

Dans un entretien avec Siete24 Noticias, le sénateur Reynoso a souligné que sans analyse ni débat préalables, sans générer de consensus et sans imposer à nouveau sa majorité à l’ancienne, le caucus majoritaire de Morena cherche à approuver cette loi d’amnistie à un moment où il y a d’autres priorités.

“Il semble qu’ils ne représentent que le président et non le peuple comme ils disent, parce qu’ils n’écoutent pas l’académie, ni les victimes, ni la société civile organisée, ce qui est très délicat parce qu’ils écoutent le président mais pas ce que la société demande. “Il a dit des législateurs du parti officiel.

Le sénateur du PAN de Guanajuato a estimé qu’il s’agissait d’un geste clairement opportuniste du président López à Obrador, qui, de sa campagne, avait promis la libération des criminels, mais il est extrême d’essayer de le faire dès maintenant, a-t-il estimé.

“S’ils étaient tellement pressés pourquoi ils ne l’ont pas fait auparavant, si, comme ils le disent depuis le 1er janvier, ils avaient déjà la stratégie pour lutter contre le coronavirus, pourquoi n’ont-ils pas mis la question sur la table lorsque la législature ordinaire a commencé le 1er février, parce qu’ils veulent l’accélérer ».

Reynoso Sánchez a estimé qu’il s’agissait d’un manque de respect pour le pouvoir législatif et le Mexique, car nous sommes confrontés à une crise qui coûte des vies, tuant des citoyens, et cette loi va tuer l’espoir d’un état de droit; “Cette loi va tuer la justice, l’espoir des victimes”, a-t-il déclaré.

En ce sens, Alejandra Reynoso a appelé le président López Obrador pour que, si son objectif, comme elle l’a dit, soit de protéger la population avec certaines caractéristiques, elle n’occupe pas cette loi, d’assumer sa responsabilité à travers les figures juridiques appropriées pour accorder une grâce s’il le souhaite.

Il a également appelé le groupe majoritaire de la Chambre haute et ses alliés à écouter davantage le Mexique, à représenter la société et pas seulement son président.

“Ce qu’ils expriment, c’est un soutien total, pas le Mexique ou les citoyens, ni l’économie ou la santé, leur soutien est uniquement pour le président.”

Le sénateur Reynoso a expliqué que cette loi va envahir les pouvoirs des États car elle fait référence à des crimes de compétence commune qui ne relèvent pas de la compétence fédérale.

Il a également critiqué le fait qu’au milieu d’une urgence sanitaire que nous traversons, ils ont l’intention de libérer ceux qui ont attaqué la santé, tels que ceux qui sont emprisonnés pour des délits tels que le trafic de drogue.

Le législateur a souligné que, bien que Morena souligne que cette loi bénéficiera principalement aux personnes âgées, ce qu’elle contient est autre chose.

De plus, cela garantit qu’ils ne pourront pas se conformer à la loi car avec la procédure établie, la libération ne peut pas être effectuée immédiatement.

“Dans les articles transitoires sont indiqués 60 jours ouvrables après leur entrée en vigueur, le pouvoir exécutif fédéral va créer l’accord pour créer la commission à laquelle il se réfère; ce n’est pas non plus que les deux prochaines semaines se tiendront là où se produira la plus grande contingence, et il n’est pas précisé qu’il s’agit de personnes âgées en tant que population vulnérable, cela parle de crimes en général ».

Le législateur a réitéré son appel à comprendre que ce dont le Mexique a besoin maintenant, c’est d’unité, un grand accord où le pouvoir exécutif et législatif est avec toutes les factions parlementaires, en unité avec la société civile et les organisations professionnelles; Cet accord est urgent, a souligné le sénateur Reynoso.