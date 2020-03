Ceci est le show Marvel qui va enfin répondre à nos questions après “Endgame” – .

Avengers: Fin de partie nous a peut-être donné une fin impressionnante à la saga Infinity War, mais le film a à peine exploré ce que tout cela signifiait pour les humains ordinaires de ce monde qui ne sont pas des Avengers. N’oublions pas que cinq ans se sont écoulés avant que les Avengers ne trouvent comment annuler le cliché. La vie a continué pendant cette période, et les gens ont appris à faire face aux pertes et à poursuivre leur nouvelle vie pour être choqués par le retour inattendu de tous les humains cassés. La conclusion de Endgame n’était pas la fin heureuse parfaite que vous auriez pu souhaiter, et ce n’est pas seulement parce que les Avengers ont perdu trois héros. La planète entière est laissée dans un certain désarroi, devant faire face à de nombreux nouveaux problèmes maintenant que toutes les personnes qui ont été enlevées sont revenues à la vie.

Spider-Man: loin de chez soi n’a pas fait grand-chose pour montrer à quoi ressemblait la vie sur Terre après Fin du jeu. Nous avons vu le point de vue des lycéens, et le film avait un ton beaucoup plus heureux que Fin du jeu. C’était un changement de rythme bienvenu par rapport à la brutalité déchirante d’Infinity War et Endgame, mais j’aurais toujours préféré plus de contexte sur le monde après le cliché de Smart Hulk. Maintenant, une fuite suggère que c’est exactement ce que nous obtiendrons d’une prochaine aventure MCU Phase 4.

Ce ne peut pas être Black Widow, car c’est une histoire de préquelle qui se déroule entre Civil War et Infinity War. Et ce n’est pas le lieu des Eternals à venir de se concentrer sur l’état du monde après Fin du jeu, bien que ces mystérieux héros devraient certainement expliquer pourquoi ils n’étaient pas là pour aider pendant les événements d’Infinity War et Endgame.

C’est The Falcon and the Winter Soldier, la première série télévisée Marvel pour Disney +, qui nous offrira un bien meilleur aperçu de la vie sur Terre après Endgame. L’information provient d’un leaker qui a récemment révélé plus de détails sur les vidéos qu’il a vues de WandaVision et de Falcon.

Selon Redditor Long_Figure, la série télévisée s’ouvre «juste après Endgame», ce qui est un détail très intéressant. Le Falcon et le soldat d’hiver seront la première histoire de la phase 4 à nous montrer comment le monde se reconstruit et comment les Avengers se redressent après l’énorme bataille contre un envahisseur incroyablement puissant:

La série s’ouvre DROITE après Fin du jeu. Pas de camée d’Evans, cependant. La série s’ouvre avec Bucky assis sur le banc au bord du lac, seul. Sam s’approche et demande à Bucky ce qu’il fait là-bas et mentionne penser que Bucky partait avec Steve (et sa famille). Bucky dit qu’il pensait qu’il l’était aussi. Sam propose un tour à Bucky, et Bucky lui demande s’il en est sûr, étant donné que «les deux n’ont pas de bons antécédents avec les voitures.» Il monte quand même. Ils conduisent un moment sur une route de campagne tranquille, explosions radio. À un moment donné, Sam s’arrête et demande à Bucky où ils vont. Bucky répond: “L’avenir”. Cue la musique TFA, qui est interrompue par Sam demandant “D’accord … mais as-tu un endroit où rester, mec?” Bucky dit qu’il ne sait pas. Sam dit qu’il a une idée.

Plan sur eux, arrivant jusqu’à la maison vue dans la caravane. C’est la maison de la famille de Sam, et ils ne l’ont pas vu depuis les accords. Ils demandent où il était. Lui et Bucky se regardent et répondent à l’unisson, “c’est une longue histoire.” Cue la carte de titre.

Le bailleur confirme en outre que Sam ne pourra pas assumer le rôle de Captain America si facilement. Apparemment, il sera gracié pour ses violations des accords et ne pourra reprendre le rôle de Cap que s’il subit la procédure sérum:

J’ai vu plus de la scène de Sam et Ross – il s’avère que Sam reçoit une offre de pardon pour ses violations des accords et qu’il est autorisé à garder le bouclier et le manteau … s’il subit la procédure sérum. Sam est réticent et dit qu’il a besoin de temps pour réfléchir. Bucky, immédiatement méfiant de cet accord, encourage Sam à refuser, disant que le bouclier ne vaut pas la peine de survivre aux gens que vous aimez. Cela mène à l’introduction d’Esaïe – il appelle Sam sur un téléphone fixe et ils se rencontrent. Isaiah montre des photos de Sam tirées des expériences sur le sérum menées après la «mort» de Steve, dont beaucoup ont tué les sujets testés. Il est le seul survivant.

Le sérum, cependant, aura des effets secondaires inattendus:

Après la rencontre entre Ésaïe et Sam, Sam décline le sérum et se retourne dans le bouclier, qui est remis à l’agent américain. Au fur et à mesure qu’il subit la procédure du sérum, il est révélé que le sérum permet de contrôler l’esprit du destinataire.

Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur à ce stade, alors traitez-la en conséquence. Mais Disney va bientôt commencer à vraiment promouvoir The Falcon and the Winter Soldier, car la série devrait sortir à Disney + en août. Découvrez la fuite complète de Reddit ci-dessous:

Source de l’image: Marvel

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.