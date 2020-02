Ceci est le téléphone à écran extensible TCL

Le Mobile World Congress 2020 de Barcelone, l’événement de téléphonie mobile le plus important au monde, a été annulé à cause du coronavirus, et nous nous sommes retrouvés sans voir les derniers développements de l’industrie, du moins de première main. Mais, comme prévu, peu à peu, les compagnies de téléphone ont commencé à libérer une partie du matériel qu’elles allaient présenter lors de l’événement, à la fois officiellement et par fuites.

Dans ce dernier cas, il y a la plus grande nouveauté qui allait montrer TCL, la société chinoise, qui J’avais l’intention de présenter votre téléphone à écran extensible, qui permet de transformer le smartphone en tablette.

Les informations concernant l’équipe TCL ont été filtrées par CNET, ce qui indique que l’écran extensible serait appelé “écran continu”, qui aurait la possibilité de “sauvegarder” pour permettre à l’appareil d’être utilisé comme un smartphone traditionnel. Étant donné que CNET ne partage pas plus de détails sur la façon dont l’écran serait enregistré, il mentionne même que c’est un mystère, mais ils supposent qu’il entrerait dans la partie centrale de l’équipement avec un mécanisme coulissant.

En fait, nous n’avons pas plus de détails sur le smartphone TLC que les images filtrées, et il ne reste plus qu’à spéculer. Bien sûr, si l’appareil se replie derrière l’écran normal, il devra se plier très fortement pour s’adapter à l’intérieur du boîtier. La conception suggère également que la moitié du téléphone serait vide lors de son expansion, car il devrait pouvoir s’adapter lorsque l’appareil est dans son mode le plus compact.

Ce concept, qui n’est pas destiné à la vente, est basé sur le TCL 10 Pro, avec de légères variations. Comme prévu, il n’y a pas de détails sur les caractéristiques techniques de l’équipement.

Comme c’est souvent le cas dans ces cas, il est très peu probable que nous verrons bientôt cet appareil en vente. En fait, les concepts ne sont presque jamais publiés, bien que leur technologie serve aux futures versions.

Pensez-vous qu’il existe un marché pour un smartphone à écran extensible?

.