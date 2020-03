Ceci est un autre López – Siete24

Autant que nous voulions sans parler de COVID-19 Nous devrons le faire malgré le fait qu’il existe d’autres problèmes très graves dans le pays.

Il s’agit de la faillite virtuelle de Pemex en raison de la baisse du prix du pétrole et de la grande capacité agronomique et financière d’Octavio Romero Oropeza, qui a prêté attention à Mon mignon vieil homme Il pense que l’extraction du pétrole est très facile et que les finances ne lui sont pas accordées, il est donc dit qu’à l’IPADE ils rassemblent déjà les informations de la grande direction qu’il mène, pour s’en servir d’exemple dans leurs master classes en l’administration.

Il y a aussi la question de 9 morts à l’hôpital Pemex de Villahermosa, Tabasco, et à ce jour, personne n’est d’accord s’il s’agit de médicaments contaminés ou piratés, puisque son distributeur PISA a confirmé qu’ils ne l’ont pas vendu, c’est-à-dire que Pemex l’a acheté à un distributeur non autorisé, à ce jour tout reste le même, il n’y a aucun responsable et personne n’a été licencié.

Et nos législateurs sont extrêmement soucieux de légiférer s’ils doivent ou non démissionner lorsqu’ils peuvent être réélus, entre autres choses de la plus haute importance pour le pays.

Malheureusement nous avons déjà perdu le meilleur adversaire que ce pays ait eu, Pour Andrés Manuel López Obrador lui-même, il semble que nous n’ayons plus quelqu’un qui élève la voix au quotidien en disant que tout va mal et qu’il sait bien le faire, et que 30 millions de Mexicains ont cru.

Maintenant, avec le COVID-19, il ne fait aucun doute que tout a été planifié et analysé parfaitement, dans le style 4T, chacun a fait ce qu’il veut, déclare le secrétaire à l’Éducation, Esteban Moctezuma, les Jeux olympiques Pâques, faites-moi la faveur maintenant une quarantaine appelle ça des vacances et ensuite ils se plaignent que les gens vont à la plage pour se reposer, ceci indépendamment que le spécialiste de la santé ne leur avait pas recommandé.

Et si déjà avec M. López, comme Ángel Verdugo appelle Mi Viejito Lindo, nous pensions que nous avions tout vu ou presque, parce que maintenant nous n’avons pas le Dr Hugo López Gatell, c’est bien un autre López, mais il semble que génétiquement Compatible avec My Cute Old Man.

L’Autre López Il semble être l’homme fort en santé, c’est lui qui lui donne le plus de temps dans le Morning Show My Little Old Man, il a déjà renversé Marcelo Ebrard, et même la permission de lui donner sa nuit, il est le seul autorisé par Mon mignon vieil homme pour parler du coronavirus, bien que certains d’entre eux sortent du huacal et déclarent quelque chose.

Avant de continuer avec l’Autre Lopez nous ne pouvions pas arrêter féliciter notre cher scientifique en chef, Dr. Claudia Sheinbaum, qui permet sans plus tarder que le week-end ait lieu à Latino en direct, un événement où il était vraiment facile d’effectuer les contrôles sanitaires nécessaires, seulement 41 mille personnes étaient présentes. Sans laisser de côté OCESA qui a préféré ne pas perdre d’argent en l’annulant.

Mais revenons à l’Autre López, à qui personne ne fait attention, chaque soir il sort pour dire le nombre de personnes touchées et pour faire un discours sur leur travail depuis janvier, mais rien de particulier, son travail n’est pas remarqué.

Suivant les recommandations de l’Autre Lopez, CONADE tweete une brochure du gouvernement du Mexique intitulée “Coronavirus COVID-19 N’EST PAS UNE SITUATION D’URGENCE”, où il est dit que vous n’avez pas à annuler des événements, vous n’avez pas à faire des achats de panique, continuez notre activités normales et précise: “RAPPELEZ-VOUS: LA MALADIE CAUSEE PAR LE CORONAVIRUS COVID-19 N’EST PAS GRAVE”, et en bas il nous conseille: “Si vous prenez soin de vous, nous prenons soin de nous-mêmes!”, la vérité je n’ai rien compris, il vous dit qu’il n’y a rien à prendre en charge et à la fin il vous demande de prendre soin de vous, un autre lopizmo.

El Otro López, chirurgien, spécialiste en médecine interne, maître des sciences médicales et docteur en épidémiologie, avec une vaste expérience dans la gestion de la crise de la grippe H1N1 au temps du néolibéral, coupable de tout, plus puissant et redouté que Lex Luthor lui-même , Felipe Calderón.

Avec les connaissances et l’expérience acquises, il déduit et clarifie que My Cute Old Man a un “Bouclier moral” qui le protège de tout mal, et comme il n’est jamais tard pour My Cute Old Man, le lendemain il nous montre son bouclier moral, composé de la trilogie de votre honnêteté, un timbre du Sacré-Cœur et un arrêt.

L’Autre López, au lieu de rectifier et de préciser que les chèvres ont quitté la montagne, réitère l’existence le bouclier moral de mon mignon petit vieil homme, réaffirmant avec cela sa grande capacité et son éclat.

Il se démarque entre autres, sa grande chaire de statistiques, où il nous montre très clairement comment évaluer l’efficacité d’une mesure, explique que contrôler qu’un enfant peut contaminer 999 est moins efficace que 10 enfants contaminant 999, ce qui est très clair avec cela parce que nous attendons que nous ayons beaucoup plus malade pour appliquer l’étape 2.

Et s’il est vrai que nous ne nous soucions pas personnellement, que nous ayons ou non du coronavirus, car la seule chose que nous devons faire est de prendre soin de nous et d’endurer la maladie, pour le secteur de la santé d’un pays, c’est essentiel . Et notre Autre López, avec toute la prudence que doit avoir un responsable de la surveillance de la pandémie d’un pays entier, laisse tomber les quatre vents pour, comme disent les politiciens, aider à mesurer le problème.

Très à l’heure, car il y a une désinformation généralisée et personne ne sait exactement quoi faire, quels médicaments ne pas prendre, entre autres, le Conseil national de la santé s’est finalement réuni, c’est sûr demain Mon mignon petit garçon change de nom pour “Conseil national de sécurité sociale »Il semble que tout était pareil.

Attendons et voyons ce que nous obtenons d’autre Un autre López Cette semaine, pour l’instant, faites attention et faites attention aux recommandations, mais celles des autres pays puisque ici nous n’avons rien de clair.

Sunday.dias@yahoo.com.mx

Twitter: @ domingodias7

www.domingodias.com

• «Un an de plus pour que cela change complètement», AMLO 01/11/19. Quelle émotion en seulement 225 jours le Mexique en sera une autre.

L’avis émis dans cet article est de la responsabilité de l’auteur et ne reflète pas nécessairement la position de Siete24.mx