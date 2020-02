Cecily Strong à la tête de la série / film Apple TV + Comédie musicale

Même si Apple TV + ne semble pas trop désireux de partager le nombre d’abonnés après son lancement l’année dernière, le service de streaming du géant de la technologie ne montre aucun signe de ralentissement en ce qui concerne la création de nouveau contenu. Un nouvel ajout à leur liste de programmation originale est dans les œuvres des écrivains Despicable Me Cinco Paul et Ken Daurio et producteur exécutif Lorne Michaels, le cerveau derrière Saturday Night Live, et il mettra en vedette l’acteur SNL Cecily Strong dans l’un des rôles principaux. Alors, de quoi s’agit cette série de comédies musicales Apple TV +?

Deadline a des nouvelles de la série de comédies musicales Apple TV + qui n’a pas encore de titre officiel, mais elle a une prémisse amusante. Un couple part en randonnée pour aider à revigorer leur relation et ils tombent sur une ville appelée Schmigadoon. Pour une raison quelconque, tout le monde ici agit comme s’il était dans une grande comédie musicale des années 40, et très rapidement, le couple découvre qu’il ne peut pas quitter la ville avant de trouver «le véritable amour».

Ça a l’air très amusant. Il a cette sensation d’une approche comique de La La Land mais avec une touche musicale Pleasantville. Les émissions musicales peuvent être diffusées à la télévision, surtout en ce qui concerne la qualité des chansons et des numéros de danse. La question est de savoir si le couple trouve que son véritable amour est l’un pour l’autre ou peut-être qu’il tombera amoureux de quelqu’un d’autre. Peut-être qu’ils apprendront chacun à s’aimer avant de pouvoir vivre une bonne relation. Cela peut prendre différentes formes.

Lorne Michaels sera producteur exécutif (via Broadway Video) tandis que Paul sera le showrunner. Strong produit également en plus de son rôle principal, et Daurio sera un producteur consultant. Universal Television est également à bord du projet.

Apparemment, ce projet est en cours chez Apple depuis près d’un an, ils doivent donc avoir travaillé pour l’obtenir juste avant d’entrer en production. Ou attendaient-ils que Cecily Strong décide de quitter SNL? Apparemment, la 45e saison en cours est la dernière de son contrat actuel, mais elle ne devra pas nécessairement quitter la série de croquis pour faire cette émission Apple TV +. Après tout, cela ne semble pas pouvoir durer plus d’une seule saison. De plus, les membres de la distribution de SNL Aidy Bryant et Kenan Thompson ont chacun leurs propres spectacles (Shrill à Hulu et The Kenan Show à NBC, respectivement), et ils n’ont pas l’intention de quitter SNL de sitôt.

Cecily Strong est l’un des acteurs les plus sous-estimés actuellement à SNL. Elle n’est pas toujours sous les projecteurs, mais quand elle l’est, c’est généralement hilarant. Comme il s’agit d’une série musicale dont nous parlons, nous vous laisserons avec l’un de ses exploits musicaux les plus récents sur SNL des vacances de l’année dernière:

