Cecily Strong Vous quittez «SNL»? Cast dans Apple TV + série Comédie musicale

Cecily Strong approche-t-elle de la fin de son mandat Saturday Night Live?

Apple TV + est proche d’une commande de série sur une comédie musicale produite par et mettant en vedette Strong, selon Variety. La série encore sans titre “suit un couple lors d’un voyage en sac à dos conçu pour revigorer leur relation lorsqu’ils découvrent la ville magique de Schmigadoon, dans laquelle tout le monde se comporte comme s’ils étaient dans un studio de musique des années 40”, selon le logline officielle. «Ils découvrent ensuite qu’ils ne peuvent pas partir avant de trouver« le véritable amour ».»

Le duo Despicable Me Cinco Paul et Ken Daurio sont à bord pour écrire et produire des produits exécutifs; Paul servira de showrunner. Le patron de SNL, Lorne Michaels, est également attaché en tant qu’EP.

L’implication de Strong ne signifie pas nécessairement la fin de ses jours au Studio 8H. Aidy Bryant continue de jongler avec ses fonctions de SNL et son rôle principal dans Hulu’s Shrill. Ensuite, il y a Kenan Thompson, qui devrait jouer sa propre comédie NBC en plus de maintenir le statut de série régulière sur la série de comédies pérennes de NBC. Les deux sont de même EP par Michaels.

Strong a fait ses débuts dans la SNL en 2012 et en est actuellement à sa huitième saison en tant que membre de la distribution. Ses personnages récurrents incluent Jeanine Pirro de Fox News et «La fille avec laquelle vous souhaiteriez ne pas avoir entamé de conversation lors d’une fête».

En plus de SNL, les crédits TV de Strong incluent des épisodes d’Angie Tribeca, The Awesomes, Man Seeking Woman, Scream Queens et Superstore.

