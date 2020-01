Cedric the Entertainer’s Croop envoie des fans frustrés sur Twitter! – HITC

L’acteur comique populaire livre un tournant inattendu.

Cedric the Entertainer est au pouvoir, mais certains fans ne sont tout simplement pas convaincus du tout.

Honnêtement, on dirait que celui-ci descendra en tout temps…

Nous avons tous assisté à de nombreuses séries télévisées incroyables au fil des ans, avec Breaking Bad, Game of Thrones, Fleabag et au-delà, qui sont parmi les plus extraordinaires.

Cependant, nous ajouterions volontiers Power à la liste!

Le drame policier américain de Courtney A. Kemp a été diffusé pour la première fois en 2014 et a continué à gagner un public admirable et répandu. Suivre le voyage de Ghost n’est rien de moins que captivant depuis plusieurs saisons maintenant, mais bien sûr, chaque histoire doit prendre fin.

La sixième et dernière saison s’est avérée être l’une des meilleures, mais la navigation ne peut pas toujours être fluide…

Cedric the Entertainer in Power

* Avertissement: spoilers *

Le rôle de Cedric the Entertainer dans Power a fait froncer les sourcils.

L’acteur et comédien américain de 55 ans joue le personnage de Croop, apparaissant dans trois épisodes de la célèbre série, à commencer par l’épisode 10 de la saison 5, intitulé No One Can Stop Me.

Il est un choix intéressant pour le tueur à gages du sud avec une passion pour la musique country, mais on ne peut pas s’empêcher d’avoir l’impression qu’il n’a pas profité au maximum.

Il faisait partie des personnes qui saignaient sur le sol d’un entrepôt après une séquence de tirs. Après avoir rencontré Tommy, ce n’est pas surprenant!

L’apparition a encouragé beaucoup de gens à se diriger vers les médias sociaux…

Les fans parlent du rôle de Cedric the Entertainer’s Power sur Twitter

Depuis son apparition, de nombreux fans se sont tournés vers Twitter pour se défouler.

Découvrez une sélection de tweets:

Quelle est la prochaine étape pour Cedric the Entertainer?

Ce n’est pas seulement de la puissance!

Cédric a une gamme de projets à l’horizon.

Selon IMDb, il devrait jouer le coroner Jake Miles dans A Fall from Grace, Ghost dans Above the Line, Narrator dans Poor Greg Drowning et le révérend Ralph Abernathy dans Son of the South.

Ce n’est pas tout, cependant, car il devrait également apparaître dans Down by the Water et She Ball, bien que son rôle dans les deux ne soit actuellement pas répertorié.

Nous avons hâte de le revoir sur les écrans.

