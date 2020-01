CeeLo Green, Joseline Hernandez et Styles P se joignent au “Wedding Boot Camp”

Michel’le et Bianca Bonnie seront également en vedette.



Oui, vous avez bien lu: le propre CeeLo Green d’Outkast apparaîtra sur la longue série de WeTV. Le casting de Marriage Boot Camp 2020: édition Hip Hop a été annoncé, et certains membres ont surpris le public. PEOPLE a partagé le premier aperçu de la prochaine saison de la série et le casting se compose de CeeLo et son fiancé de trois ans Shani, la chanteuse Michel’le et son petit ami Stew, Styles P et Aduja Styles, Bianca Bonnie et Chozus, et Joseline Hernandez avec son petit ami Balistic Beats.

Si vous pensez qu’il y a une limite au nombre d’émissions de téléréalité sur lesquelles une personne peut être présentée en même temps, vous vous trompez. Joseline a récemment fait son apparition en tant qu’invitée sur Marié à la médecine de Bravo TV, elle devrait apparaître sur Love & Hip Hop Miami de VH1, elle a sa propre série de téléréalité du club de strip-tease du réseau Zeus Joseline’s Cabaret, et maintenant elle est sur un autre réseau.

Il semble que les émotions vont monter alors que ces couples essaient de comprendre comment faire fonctionner leurs romances, mais il est évident que certains demanderont plus d’efforts que d’autres. Il semble également que quelqu’un essaie de tirer la laine sur les yeux du médecin quand il est partagé que «l’un des couples de cette maison n’est pas du tout un couple». Regardez le teaser ci-dessous.

