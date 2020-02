Cela a affecté les téléspectateurs

Cette nouvelle année 2020 a apporté nouvelles importantes concernant la mesure d’audience Dans notre pays, il fait référence. Kantar Media, dans son objectif d’améliorer et d’affiner davantage les résultats obtenus jusqu’à présent, a opté pour élargir le panel de maisons avec un audimètre installé en Espagne. De cette façon, cette importante variation sera réalisée en deux périodes différenciées, l’une en janvier de cette 2020 et l’autre en avril de la même année. Ainsi, lorsque l’augmentation sera complète, 845 nouveaux appareils au total auront été intégrés sur l’ensemble du territoire. Un changement important qui signifiera avoir le printemps un échantillon total de 5 720 ménages.

Kantar Media intègre des nouvelles dans sa mesure

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui a décidé d’incorporer l’entreprise et c’est que A partir du 1er janvier 2020, la mesure d’audience dans les résidences secondaires a également démarré. De cette façon, la consommation de télévision est calculée dans ces deuxièmes résidences, à la fois au sein de la communauté autonome dans laquelle vit le spectateur et à l’extérieur de la zone de résidence de celle-ci. A-t-elle affecté les résultats d’audience obtenus par les différents formats et séries du petit écran? Quelle chaîne a encore amélioré ses performances? FormulaTV a fait une analyse grâce à un rapport préparé par Dos30 ‘ sous les données de Kantar Medio dans lesquelles ces doutes sont levés.

Le 2, le généraliste à la croissance la plus rapide

Contacts généralistes janvier 2020

De cette façon, nous voyons que la chaîne qui a réussi à augmenter de manière plus sensible les contacts quotidiens des spectateurs grâce à ce nouveau type de mesure est Le 2, augmentant le nombre de contacts de + 0,54% (7 902 000 à 7 945 000). Ils sont suivis par 1 (+ 0,49%), qui est passé de 13 807 000 contacts à 13 875 000 et Antena 3 (+ 0,43%), qui passe de 14 411 000 contacts quotidiens moyens sans résidence secondaire à 14 473 .000 incorporant les nouvelles données tout en Telecinco, avec une croissance de + 0,39%, passant de 13 252 000 contacts moyens par jour à 13 304 000. A noter également la croissance de + 0,41% de Cuatro et + 0,39% de laSexta. En bref, il y a en moyenne une augmentation de + 0,44% du volume de contacts quotidiens moyens qui accèdent à la télévision générale.

Paramount Network, le thème de la TNT qui monte le plus

Contacts thématiques de la TNT janvier 2020

Si nous nous en tenons aux données thématiques de la TNT, la prise en compte de la mesure d’audience dans les résidences secondaires, la chaîne qui s’améliore le plus est Paramount Netwok avec + 0,60% (de 4 304 000 contacts à 4 330 000). Ils sont suivis de près par DKiss (+ 0,59%), Ten (+ 0,55%), Teledeporte (+ 0,49%) et Gol (+ 0,49%). On voit que la croissance est très importante dans toutes les chaînes et que même celle qui en a moins a une amélioration de + 0,23%. Le motif? Peut-être celui que l’observation de ce type de chaînes est habituellement habituel le week-end où les spectateurs peuvent trouver des résidences secondaires. Pour lui la croissance dans presque tous est très perceptible et significative.

7TV, l’autonomie qui améliore encore plus

Contacts régionaux janvier 2020

Un autre point notable est de prendre en compte la croissance des chaînes régionales. De cette façon, nous verrons que la chaîne qui s’améliore le plus, et le fait de manière très sensible, est La 7TV, qui augmente de + 1,54%. La région de Murcie passe de 260 000 contacts à 264 000. Suivi en tête du classement des chaînes régionales la chaîne catalane 3/24 (+ 0,50%), la Manchego CCM autonome (+ 0,37%), la TV3 catalane (+ 0,35%) et l’ETB1 basque (+ 0,34%) et l’ETB2 (+ 0,27%). En ce qui concerne le nombre total de contacts quotidiens de toutes les chaînes, le volume augmente de 1,54%.

