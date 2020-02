Cela a changé certains candidats de «La Voz Kids», de María Parrado à Melani García

Combien de fois avons-nous vu qu’à partir d’un programme réussi, ils préparent de nouvelles versions autour d’eux? Le 6 février 2014, un peu plus d’un an après le début de «La Voz», un format avec la même mécanique est sorti dans Telecinco mais seulement pour les enfants: ‘La Voz Kids’. Jusqu’à présent, il y a eu un total de cinq éditions sur l’antenne et une sixième déjà confirmée.

En 2018, Telecinco et Boomerang TV ont décidé d’arrêter la diffusion du programme et c’est Antena 3 qui l’a récupéré Aucun changement significatif. Bien sûr, Jesús Vázquez a cessé de le présenter et son poste a été occupé par Eva González. Comme principales nouveautés, en plus de maintenir quatre entraîneurs au lieu de trois – comme l’avait fait la chaîne Mediaset -, Aitana, Beret, Blas Cantó et Rozalén sont incorporés pour la première fois en tant que consultants.

Tout au long de l’histoire du programme, ils ont fait partie de celui-ci plus de deux cent cinquante candidats, tous peinant à atteindre la finale et à remporter ainsi les dix mille euros du prix. Analyser le changement et la trajectoire de chacun d’entre eux serait une tâche sans fin, mais dans FormulaTV Nous avons répertorié les plus reconnus et nous vous racontons ce qui leur est arrivé après avoir quitté le format et comment ils ont grandi chacun d’eux.

1 Maria Parrado

María Parrado dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Le premier gagnant d’un programme n’est jamais oublié. Et moins quand il a été l’un des plus réussis de l’histoire du show de talents. María Parrado, qui exploite son talent musical depuis l’âge de trois ans, a terminé à la première place du classement de la première édition de «La Voz Kids» en 2014, faisant partie de l’équipe Malú. Très peu de jours plus tard, il sort son premier album sous son propre nom et prénom, et commence à vendre comme de la mousse. Cela le conduit à faire des tournées dans presque toute l’Espagne et à publier, un an plus tard, le second: “Abil”. Depuis qu’il a quitté le talent, Parrado a collaboré avec des artistes aussi connus que Andrés Ceballos, chanteur de Dvicio, Luis Cepeda ou Antonio José.

En plus de mettre quatre albums sur le marché, nous l’avons revu plusieurs fois à la télévision. En 2016 cessé d’être devant les microphones pour remplir la fonction de jury dans ‘Fan Phenomenon’ et en 2019, il a participé au programme “ La meilleure chanson jamais chantée ” avec une interprétation. Comme si cela ne suffisait pas, il a également donné la voix à la bande originale du long métrage “Annie”, en 2015, qui a connu beaucoup de succès dans les cinémas, et a fait de même avec la version espagnole du BSO de “Vaiana”.

2 Roger Corbalán

Roger Corbalán dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Il n’est pas devenu aussi célèbre que María Parrado après son départ de «La Voz Kids», mais son changement physique est l’un de ceux qui ont attiré le plus l’attention ces dernières années. Roger Corbalán était un concurrent de la deuxième saison du talent show et a réussi à atteindre la finale, bien qu’il ait finalement dû se contenter de la sixième place. Il appartenait à l’équipe de Bisbal et a conquis Almeria grâce à sa version de “Uncover”. En 2015, il est sorti du format, qui était à l’époque de Telecinco, et un an plus tard, il est redevenu une nouveauté en raison de son évolution physique rapide. Relativement récemment, il voulait retourner à la télévision, et c’est Il est apparu au casting de ‘OT 2020’ à Barcelone, mais il n’a pas eu autant de chance. Actuellement, il est majeur, il est très actif sur les réseaux sociaux et, bien qu’il n’apparaisse pas sur le petit écran depuis un certain temps, il est toujours lié au monde de la musique et télécharge ses couvertures sur son compte Instagram officiel.

3 Alba’s Triana

Triana dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Dans toutes les éditions de «La Voz Kids», le flamenco est présent sous la forme de certains candidats. Et se faufile presque toujours en finale. Dans la première édition, cela s’est produit. Triana de Alba est venue aux auditions aveuglément et a conquis le jury avec “Caí”, à tel point que les trois se sont retournés peu de temps après l’avoir entendue chanter. Mais comment pourrait-il en être autrement, la fille a décidé d’aller avec Rosario pour porter le flamenco dans ses veines. Le gala après le gala avançait et a atterri dans la grande finale, où il était en deuxième position seulement en dessous de María Parrado. Maintenant Il a déjà dix-neuf ans et a travaillé sur la musique tout ce temps, à tel point qu’il a déjà un record à vendre, qu’il a publié en 2018: “Je veux être”.

4 El Balilla

El Balilla dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Si nous continuons avec la première saison de «La Voz Kids», nous arrivons à Raúl Vidal. Mieux connu sous le nom d’El Balilla, il a voyagé de Carthagène, Murcie, à l’ensemble du programme alors qu’il n’était qu’un garçon de neuf ans. Malú, Rosario et David Bisbal ont été attirés par sa voix et n’ont pas hésité à se retourner quand il l’a entendu chanter “Like water”, mais le concurrent a décidé de rejoindre l’équipe de ce dernier. Lors du gala final, il a affronté María Parrado et Triana Sánchez et a fini par prendre la troisième place de l’édition. Depuis qu’il a quitté le programme, il a publié un total de quatre albums et Il a joué dans certains formats de télévision tels que «L’après-midi, ici et maintenant» ou «Wonderful people». En 2018, lorsque Jesús Vázquez a promu la nouvelle édition du spectacle de talents, Raúl est redevenu un protagoniste de son impressionnant changement physique qui nous montre semaine après semaine sur Instagram.

5 Gemeliers

Gemeliers dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et dans ‘Ton visage me sonne’ (à droite)

Il est clair que vous n’avez pas besoin de gagner pour toucher le ciel. Et sinon, dites-le à Jésus et à Daniel Oviedo. Les jumeaux se sont présentés pour la première saison de «La Voz Kids» et ont rejoint l’équipe de David Bisbal après avoir conquis leur cœur avec leur version incroyable de «Je n’abandonne pas». La grâce qu’ils ont donnée en chantant chacune des chansons et la boussole et la coordination qu’ils ont portées les ont fait avancer mais n’ont pas atteint le but. Et c’est qu’ils ont été expulsés dans les batailles, face à El Balilla, vainqueur. Mais nous ne doutons pas qu’ils ont été les candidats les plus titrés de tout le format. Dès qu’ils sont partis et ont commencé à travailler sur leur musique, ils ont eu une armée de fans adolescents qui les accompagnait à chaque concert et en remplissait d’immenses stades.

En 2014, ils sortent leur premier album, sous le nom “The best is yet to come”, et montent sur scène pour chanter devant des milliers de personnes avec David Bisbal. La même année, ils collaborent avec Xuso Jones ou Jaime Terrón et se lancent dans l’écriture en publiant leur premier livre, une autobiographie. En 2015, ils ont sorti leur deuxième album et ont continué à réussir, à tel point qu’ils ont franchi la flaque d’eau pour promouvoir sa musique en Amérique latine. Depuis lors, ils ont déjà publié un autre livre et un autre album et font maintenant partie du casting des candidats de la huitième édition de «Votre visage me sonne». Son changement physique est plus qu’évident: des enfants innocents aux jeunes adultes au look toujours frappant.

6 Javier Erro

Javier Erro dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Poursuivant la deuxième édition, en février 2015, Javier Erro est entré dans «La Voz Kids», un garçon de quinze ans qui s’est jeté dans la piscine avec One Direction’s Story of my life. Avec sa performance, il a réussi à obtenir à la fois Manuel Carrasco, Rosario Flores et David Bisbal pour appuyer sur le bouton et tourner leurs chaises pour le voir et profiter de sa voix et de sa présence. Le participant a choisi Bisbal pour développer sa carrière dans le programme et a atteint la finale, se classant en grande troisième place. Né à Pampelune, le chanteur a débuté dans le monde de la musique à l’âge de six ans et a participé à différentes pièces de théâtre et comédies musicales alors qu’il n’était qu’un enfant. Lorsqu’il a quitté le show de talents, il a poursuivi sa carrière dans le monde de la musique, il a donné la parole au court métrage Youth Without Freedom et Il a fait ses premiers pas à la radio avec Javier Cárdenas collaborant sur “Get Up and Cardenas”.

C’est en 2018 qu’il nous a donné sa première œuvre: “Acoustic Piano Versions”, un ensemble de chansons dans lesquelles, accompagné de son piano, il a honoré de grands succès dans l’histoire. Quelques mois plus tard, Erro Il est retourné à la télévision, en particulier le programme qui l’a vu naître mais dans sa version adulte, faisant partie de l’équipe de Pablo López dans «La Voz», où il est resté aux portes de la finale. En décembre 2019, il a publié son premier single, “Unintentionally”, qui compte déjà plus de vingt mille vues sur Spotify.

7 Calum Heaslip

Calum Heaslip dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Un autre concurrent qui a montré qu’il n’est pas nécessaire d’aller loin dans un show de talents pour réussir en dehors de lui est Calum Heaslip. D’ascendance irlandaise de la part de son père, il est né à Grenade et a ressenti la passion de la musique quand il était enfant. En 2014, à l’âge de douze ans, il décide de se produire à ‘La Voz Kids’ et se retrouve au sein de l’équipe de David Bisbal grâce à la chanson “Il pleuvra” qu’il chante lors des auditions à l’aveugle. C’était dans le dernier programme de batailles, avant l’assaut final, quand il a été expulsé du format. Dès qu’il a quitté le programme, il a publié “Turn it up”, son premier single, et en 2015 il sort son premier album: “Hey babe”.

Nous avons également pu l’écouter à Disney, et il a doublé pour l’espagnol “Si seulement”, le BSO de “Los Descendants”. De plus, il a publié un livre et a reçu un WTF Artist Award 2015 aux Neox Fan Awards et a fait une tournée en Espagne avec des concerts. Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’il a publié son album, il a traversé la flaque d’eau et a sauté sur scène au Teen’s Music Festival au Mexique. Le chanteur, qui a déjà dix-neuf ans, met en ligne ses avancées musicales sur ses réseaux sociaux et annonce que de nouvelles chansons arriveront bientôt.

8 Charlotte Summers

Charlotte Summers dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et dans ‘America’s Got Talent’ (à droite)

Charlotte Summers a également participé à la deuxième saison de «The Voice Kids». En 2015, lorsqu’il est entré dans le programme, il avait neuf ans et a rejoint l’équipe de Rosario. Il a été éliminé au dernier tour et est resté aux portes de la finale. Quand il a quitté le format, il a commencé à se concentrer sur la musique et a décidé de suivre des cours de chant pour améliorer ses techniques. En octobre 2016, il est retourné à la télévision et l’a fait grâce à la deuxième édition du «phénomène des fans», dans laquelle il était en deuxième position. La même année, il participe à “Big talent” à Malaga et remporte le format. Et en 2017, il a été le premier au Eurokids International Song Festival en Italie, où il a présenté “Unicorn”, son premier single. Mais ce n’est pas tout. Juin 2019 était son mois, et il a joué dans ‘What a night’ et, quelques jours plus tard, s’est rendu aux États-Unis pour participer à «America’s Got Talent». De plus, il possède un compte YouTube où il accroche ses couvertures et clips vidéo.

9 Rocío Aguilar

Rocío Aguilar dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

La troisième édition de «La Voz Kids» s’est tenue sur Telecinco en 2017. Rocío Aguilar s’était déjà présenté aux deux précédents, sans succès, mais la troisième fois c’est le charme, disent-ils. Et pour elle, c’était comme ça. Lors des auditions à l’aveugle, avec quatorze ans, il a chanté “Sola” et a fait tourner les trois entraîneurs pour lui demander de faire partie de leurs équipes. Enfin, il a décidé d’aller avec Antonio Orozco. Petit à petit, il battait ses adversaires et, en grande finale, il a gagné. En mai 2018, il est revenu au programme, cette fois lors du dernier gala de la quatrième saison, avec les vainqueurs des deux précédents, pour réaliser une performance impressionnante en tant qu’invité spécial. Il y avait déjà présenté un aspect très changé en ce qui concerne son passage dans le programme, et c’est que malgré le fait que seulement une année s’était écoulée, son saut à l’adolescence a été noté. Actuellement, à dix-sept ans, il assiste ses fans à travers ses réseaux sociaux de ses couvertures et de ses progrès personnels et professionnels.

10 Melani Garcia

Melani García dans ‘La Voz Kids’ (à gauche) et Eurovision Junior 2019 (à droite)

Si nous nous rendons à l’avant-dernière édition de «La Voz Kids» jusqu’à présent, nous atteignons 2018. La quatrième saison a été très intense et les concurrents qui sont venus en finale ont donné une stature impressionnante. Enfin, Melani García, alors âgé de dix ans, est entré à Jeremi et Flori et a pris la première place. Mais ce n’était pas tout. En plus de remporter le prix, il a remporté un autre bonus: a été choisi pour représenter l’Espagne à l’Eurovision Junior 2019. Après treize ans, le pays est revenu au festival et l’a fait avec style, avec “Mars”. Bien qu’il n’ait pas subi le même sort que dans le spectacle de talents, il était en grande troisième place.

