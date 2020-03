Cela a été la fin tragique de ‘Live without permission’, chargé de morts, de rebondissements choquants et de rédemption

L’histoire de Nemo Bandeira touche à sa fin. Telecinco a diffusé ce lundi 16 mars le dernier épisode de «Vivir sin permission», la fiction à succès créée par Aitor Gabilondo pour Mediaset Espagne. La série s’est terminée par un épisode plein d’intensité et de drame dans lequel les morts et les rebondissements inattendus ne manquaient pas. Tout s’est précipité dans un chapitre de crise cardiaque dans lequel nous avons enfin connu la destination finale de chacun des protagonistes de cette histoire marquée parr l’amour, le médicament, l’ambition et aussi, sans doute à cause de la maladie d’Alzheimer de son protagoniste. Et c’est que la maladie de Nemo hue a joué un rôle vital dans les dernières minutes de la série à succès Telecinco.

Nemo Bandeira dans «Vivre sans permission»]

De cette façon, dans l’épisode, nous avons vu comment Nemo Bandeira avait un objectif clair: fermer leur guerre et celle du reste des Galiciens avec l’Artega. Son objectif était de pouvoir mettre fin à la confrontation et de récupérer sa fille, son futur petit-fils et tous ceux qui l’aiment pourraient avoir un avenir paisible à sa mort. Il ne voulait pas plus de batailles, ni plus de sang, il voulait juste une fin heureuse pour lui-même. C’est pourquoi tout au long du chapitre, nous le voyons négocier directement avec Germán Arteaga pour mettre fin définitivement au conflit. Ce que le chef de Bandeira attend peu, c’est que Lara et Mario ne sont pas disposés à le faire. commencer une guerre particulière pour mettre fin aux Mexicains. C’est là qu’intervient la sanglante bataille dans laquelle un seul camp doit rester en vie.

Le grand tour de Nemo Bandeira

Parallèlement à ce mouvement, Nemo Bandeira réserve bien d’autres surprises à sa famille, et personne ne s’attend non plus à ce qu’il soit prêt à tout dire, à révéler toute la vérité, mettre sur la table un dossier de corruption et de drogue que tout juge tuerait pour avoir. Le chef de la Bandeira décide de confier cette mission à ce qui avait été jusqu’à présent son grand ennemi, la juge Marina Cambeiro. Le trafiquant de drogue lui remet tous les documents prouvant la corruption qu’il exerce depuis des années, mais il lui demande simplement quelque chose: il décide quand et comment le faire et à condition que sa famille soit à l’abri de tout le processus judiciaire. Parce que ouiNemo avait un plan très bien conçu pour mettre fin à tout cela … même avec lui-même.

Le sort de Nina, Lara et Mario

Et c’est qu’à mesure que nous approchons de la fin du protagoniste de cette histoire, nous voyons comment les différentes franges ouvertes sont fermées. Nina décide de quitter l’Occident pour toujours et la rend enceinte et avec la promesse de Mario de ne jamais oublier ce bébé qui les unira pour toujours. D’un autre côté, Lara décide de se laisser emporter par l’amour qu’elle ressent envers Mario Mendoza et termine cette histoire avec lui, laissant Malcolm Souza de côté pour toujours. Malgré la nuit de passion que les deux stars, la jeune fille décide pour ce qui avait sans aucun doute été l’amour de sa vie, le garçon qui a pris soin d’elle depuis son arrivée en Occident et s’est approché de la Bandeira. Les deux décident de vivre leur amour ensemble et ils le font après s’être sauvés des griffes de Germán, qui est sur le point de tuer la fille.

Le résultat de Los Artega dans «Vivre sans permission»

La fin de l’Arteaga

Et est-ce Germán n’hésite pas à se rendre au Pazo pour mettre fin à la vie de Nemo Bandeira, qui l’a installé. Le trafiquant de drogue mexicain arrive sur les lieux après une grande discussion avec son fils Daniel, qu’il n’hésite pas à répudier pour son homosexualité. Entre père et fils se déroule le rifirrafe définitif qui se termine avec Daniel avec un tir de son père dans l’abdomen. Ce que peu Germán attend, c’est que ce coup marquera également son destin et que quelques minutes plus tard, lorsque l’homme est sur le point de mettre fin à la vie de Mario et Lara à l’intérieur de la maison Bandeira, son fils apparaît et lui tire également dessus. , donne un coup fatal à ses parents. Ils finissent tous les deux par mourir côte à côte. Le sort de l’Arteaga se termine à ce moment pour toujours.

La destination finale de Nemo Bandeira

Loin de là, Nemo, qui a tout résolu, décide d’aller à l’appel de l’amour de sa vie, la mère de Lara. Pendant que les policiers agissent, ils interviennent dans toutes les entreprises Nemo et Mario et Lara commencent une nouvelle vie ensemble et libre mais vivant grâce à la permission de Nemo, La maladie d’Alzheimer fouette plus que jamais le leader de Bandeira. Sur cette plage qu’il a tant visitée avec la femme de sa vie, il vit maintenant ses dernières minutes de lucidité. Là, il pense voir la mère de Lara mais en réalité tout cela est une nouvelle hallucination causée par son esprit, de plus en plus fragile. À ce moment, Ferro, son fidèle allié, arrive sur les lieux. L’homme, les larmes aux yeux, répond à la dernière demande de son “capitaine”. “Le jour où je ne me souviens plus du nom de mes enfants, finissez-moi”, a-t-il demandé en son temps. Et oui, ce moment est venu, Nemo ne s’en souvient plus. Pour cette raison, et avec un tir à la tête, il décide de mettre fin à sa vie pour toujours. Terminez avec cette histoire marquée par la douleur, l’amour et la peur de l’oubli.

