Cela a été la réunion de ‘OT 1’ avec Chenoa et Natalia en tant que protagonistes

Chenoa est l’un des protagonistes incontestables de la huitième édition de ‘Tu cara me suena’. Depuis le deuxième gala, Àngel Llàcer est en charge de consacrer un petit espace de temps à la préparation des différents aspects du mariage de son partenaire et qui lui donne une place de choix chaque soir. Mais ce n’est pas tout. Nous avons également vu comment il a retrouvé Gisela, son partenaire dans «OT» et, lors du dixième gala, il a reçu un autre de ses amis.

Chenoa et Natalia dans «Votre visage me sonne»

Le pousseur a décidé vendredi dernier que Nerea était devenue Natalia et l’a fait avec facilité: répéter avec elle toute la semaine. Et l’ex-trunfita est entré sur le plateau pour assister à la performance du candidat, presque en atteignant l’équateur du gala, et a couru dans les bras de Chenoa au cri d’un “ami”. Manel a avoué aux spectateurs que les deux sont voisins et que celle qui est membre du jury a acheté la maison prête à jouer au paddle-tennis et à partager des choses avec son amie.

“C’est vrai, je prends parfois un pot”, a expliqué Natalia, pour dire plus tard que Chenoa ne cuisine jamais: “Vous n’avez aucun ingrédient dans votre réfrigérateurAprès avoir plaisanté en disant qu’elle n’avait pas été invitée au mariage de l’année, elle s’est assise à la table du jury pour voir le numéro de Nerea. Dès que c’est fini, Natalia s’est levée pour embrasser la participante et dire que s’y reflète.

Réunion des triomphes

Carlos Latre a mis le point d’humour en imitant David Bustamante, faisant semblant de pleurer en se souvenant de son côté le plus sensible au sein de l’Académie. Àngel Llàcer a approché Latre pour lui dire que “ne pleure pas, tu pleures toute la journée“L’humoriste a également voulu que Bisbal soit présent d’une manière ou d’une autre et n’a pas hésité à l’imiter, ce à quoi le président lui a demandé de faire attention à la personne qu’il a invoquée, se référant à sa relation avec Chenoa. Avant mettant fin à la performance, Nerea et Natalia ont surpris tout le monde en chantant le refrain de “Tu vas me rendre fou” ensemble.

