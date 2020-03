Cela a été la visite de l’Alaska à «TCMS» imitant Samantha Fox et imitée par El Monaguillo

Ce vendredi 20 mars, l’Alaska est devenue le principal protagoniste de ‘Tu cara me suena’. L’artiste de renom a visité le programme et l’a fait avec une mission très spéciale: accompagner son mari Mario Vaquerizo dans l’une des imitations. Après être tombée dans la boîte “Amenez un ami” il y a une semaine, la chanteuse l’a choisie pour réaliser l’imitation correspondante avec lui. Ensemble, ils se sont mis à la place de Sabrina et Samantha Fox interprétant la célèbre chanson “Call me”. Ils l’ont fait avec beaucoup de succès et le fait est que le jury n’a pas hésité à souligner le lien entre les deux et le bon travail accompli, surtout elle qui, comme l’a souligné Lolita Flores, “ne semblait pas du tout l’Alaska”.

Alaska, Mario Vaquerizo et El Monaguillo dans ‘TCMS 8’

Le chanteur, avant de monter sur scène, voulait discuter avec Manel Fuentes et le reste des concurrents après le cloneur. Le présentateur a souligné que nous étions “confrontés à un moment historique pour” Votre visage me sonne “et pour l’histoire de la télévision” alors que l’Alaska était heureux de “enfin rencontrer cette grande famille qui m’est née sans avoir l’intention de le faire”. Il a expliqué que “à la maison on ne parle de rien d’autre” que du format et il a avoué qu’il y a tellement d’heures de conversation sur «Votre visage me sonne» et ses membres dans sa maison que «je connais déjà tous vos secrets».

Direct à ‘TCMS 9’?

L’Alaska a avoué que Elle avait décidé de rejoindre cette aventure pour son mari et c’est la première fois que la chanteuse fait une imitation en public. Et sans aucun doute, elle a été dévastée car sa ressemblance avec l’artiste en réalité était plus qu’évidente. Malgré ce succès et la demande de Mario Vaquerizo de l’avoir dans la neuvième édition, l’Alaska a indiqué très clairement que “cela a été un acte d’amour” et que nous ne la verrons plus dans le format car elle préfère se concentrer sur sa carrière. musical et ne pas entrer pour imiter d’autres chanteurs dans le spectacle à succès de la chaîne. Lolita l’a compris mais elle a précisé que “la star de ce soir a été toi, le reste d’entre nous ne sont que des artistes, mais tu es une star et ce que tu as fait a été avec amour. Nous nous sommes beaucoup amusés. ”

L’imitation d’El Monaguillo

Mais la chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que l’Alaska a aussi dû devenir professeur puisque El Monaguillo a dû faire face au défi compliqué d’imiter l’Alaska … devant lui. Le comédien a interprété la chanson “The King of Glam” d’Alaska et de Dinarama et sans aucun doute, il l’a fait avec beaucoup de succès. La chanteuse était très satisfaite du travail effectué par Monaguillo et comme le jury, elle n’a pas hésité à le féliciter. Pour sa part, il a avoué que “je voulais le faire avec beaucoup de respect, je voulais chercher de l’imitation (…) Je le vois depuis 46 ans et je voulais le faire bien”. Carlos Latre pour sa part n’a pas hésité à mettre plus d’humour (si possible) à l’époque et a comparé Le look de Monaguillo avec celui de la très Pantoja de Porto Rico, l’un de ses personnages les plus connus de “Martian Chronicles”.

