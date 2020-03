Cela a été le camée de Broncano et l’équipe de «La résistance»

Le mardi 17 mars, l’épisode tant attendu de ‘Amar es para siempre’ a finalement été diffusé, où il y a eu un caméo très spécial de l’un des programmes Movistar + les plus connus. C’est comme ca, David Broncano et ses compagnons de «The Resistance», Jorge Ponce, Ricardo Castella et Grison, sont apparus dans la fiction quotidienne pendant quelques minutes et son intervention n’a laissé personne indifférent.

Si @ A3AmarSiempre remporte un prix Ondas cette année, nous revendiquerons ce qui nous appartient. #LaResistencia pic.twitter.com/h1WtfB02qb

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 17 mars 2020

Vous me dites il y a quelques mois que nous allions être enfermés chez nous par une pandémie mondiale et je pouvais le croire. Mais vous me dites que nous allions faire un caméo dans @ A3AmarSiempre et que cela ne serait pas arrivé. Le monde est fou. pic.twitter.com/mQZszD8xSZ

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 17 mars 2020

Dans cet épisode amusant, les premiers à apparaître ont été Castella et Grison tandis que Benigna (Anabel Alonso), Marcelino (Manuel Baqueiro) et Pelayo (José Antonio Sayagués) discutaient sur la Plaza de los Frutos de la question de savoir qui devrait être président de l’association de quartier. Plus tard sont venus Fernando Esteso, David Broncano et Jorge Ponce, ces deux derniers en tant que neveux “voyous” d’Esteso impliqués dans un différend avec Marcelino: “Ne plaisante pas avec mon oncle, nous l’aurons à la finEn quittant la scène, le personnage de Marcelino a fait un clin d’œil drôle au programme. “Eh bien, ces deux-là me semblent quelque chose”, a-t-il souligné.

Dans le compte rendu officiel de ‘The Resistance’, ils ont plaisanté à plusieurs reprises au sujet de leur intervention dans la fiction quotidienne: “Vous m’avez dit il y a quelques mois que nous allions être enfermés à la maison par une pandémie mondiale et je pouvais le croire. Mais vous m’avez dit que nous allions faire une le caméo à Amar est éternel et comme cela ne se serait pas produit “, commentent-ils avec humour. Pour aggraver les choses, lorsqu’ils ont partagé les progrès de leur camée dans la fiction quotidienne, ils ont clairement indiqué que “Si la série remporte un prix Ondas, nous revendiquerons ce qui nous appartient”.

Le 16 mars, un jour avant la diffusion du chapitre de ‘Amar es para siempre’, dans ‘La résistance’ ils sont intervenus par appel vidéo Itziar Miranda et Manu Baqueiro, acteurs qui jouent les mythiques Manolita et Marcelino, qui mènent dans la fiction depuis sa création sur TVE avec «Amar en tiempo riños». De cette façon, l’équipe du programme # 0 a réalisé un rêve inattendu en participant à la célébration du 30e anniversaire d’Antena 3.

