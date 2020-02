Cela a été le retour d’Alex Karev dans Grey’s Anatomy après le départ de Justin Chambers

Tous les adieux ne sont pas idéaux, encore moins dans «Grey’s Anatomy». Malgré son implication de longue date dans la série ABC, Justin Chambers a annoncé son départ avec une déclaration soudaine qui a laissé les parcelles de son personnage dans l’air. À tel point que la fiction a dû lui mentir de diverses manières pour clore ses fronts ouverts, la dernière étant un texto éphémère.

Justin Chambers dans ‘Grey’s Anatomy’

Ce moment a eu lieu pendant “The Last Supper”, le douzième épisode de la seizième saison, et, comme Digital Spy le recueille, avec ce spectacle au moins se réfère au personnage est toujours vivant, puisque le message sert à livrer une offre de Pac North à Maggie. Cet instant survient deux semaines après que Link a confirmé que Alex est dans l’Iowa avec sa mère, dont il prendrait soin pour son faible état de santé.

Même comme ça, le dernier épisode dans lequel on a pu voir Karev est toujours celui diffusé le 14 novembre, et après le départ de Chambers ne semble pas que la disparition sera inversée. Dans une série aussi vaste que ‘Grey’s Anatomy’, il est habituel de voir ses protagonistes venir, venir et s’estomper, alors en ce moment il ne reste que trois interprètes originaux lorsque la première a eu lieu en 2005 -Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr, – que nous espérons voir au moins jusqu’à la dix-septième saison déjà annoncée.

Un grand vide

Bien que la série ait tenté de normaliser la marche d’Alex en faisant comme si de rien n’était, le reste du casting a remarqué cette absence. “Je pense qu’Alex Karev est un personnage emblématique. Il va tellement nous manquer“Jaicy Elliot a assuré Digital Spy. En fait, l’actrice, qui a donné vie à Taryn Helm au cours des trois dernières saisons, a résumé en quelques mots ce qui a rendu le personnage de Chambers si intéressant:” Nous l’avons connu du même début et nous l’avons vu évoluer d’être quelqu’un qui ressemblait à un cocon, même s’il ne l’était pas, pour être le chirurgien pédiatrique que tout le monde aime. “

