Cela a été l’imitation de Chabelita avec des critiques d’Angel Llàcer inclus

Dans tous les galas de «Votre visage me sonne», nous sommes témoins de performances pleines d’humour. Et que les bonnes vibrations transmises par certains des candidats finissent par inonder tous les spectateurs. Au cours de la deuxième tranche, c’est Belinda Washington qui a fait face à une imitation et a provoqué des rires et des critiques bien avant qu’elle ne soit transformée et ne monte sur scène.

Belinda Washington dans ‘Votre visage me sonne’

La semaine dernière, le bouton l’a invité à devenir Isa P pour chanter son premier single “Now I’m better.” Le thème, déjà en lui-même, a fait l’objet de nombreuses critiques et memes depuis sa création en septembre 2019. Lors de ses répétitions, Àngel Llàcer a été chargé de faire de même dans le programme. “Il le fait si mal que si tu le fais mal c’est bien“, a-t-il commencé en disant alors qu’ils regardaient tous les deux le clip vidéo officiel, puis a affirmé que” c’est trop bourré “et ainsi penser au look que l’actrice porterait dans son numéro.

Et, avec les premières critiques, le moment est venu. L’actrice a mis les pieds sur le plateau avec une combinaison en plastique rouge vif identique à celle portée par Chabelita dans de nombreuses parties de la vidéo. Sa voix nasillarde et ses mouvements exorbitants accompagnés de touches sur tout son corps ont fait de sa performance un bon spectacle. Dès qu’elle a pris fin et après une ovation publique, Chenoa a été clair avant d’évaluer: “J’attendais avec impatience“.

Llàcer, de retour à l’attaque

Dans le cas où tout ce qu’il avait dit avant de commencer n’était pas suffisant, Àngel Llàcer a également voulu commenter lorsqu’il a fini de chanter. “C’est difficile de faire aussi mal que cette fille”, claqua-t-il. A cette époque, Manel Fuentes a essayé d’adoucir un peu ces mots: “Il ne le fait pas mal, il le fait différemment“Mais le président s’en fichait, et c’est qu’avant d’envoyer Washington sur le canapé, il n’avait pas de cheveux sur la langue pour la féliciter:” Avec la difficulté de faire cela et de ne pas tomber dans le ridicule “.

