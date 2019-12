Cela affecte le manque d'abonnés d'Ana Serradilla

À l'heure actuelle, lorsqu'ils recherchent du travail, les adeptes des réseaux sociaux de certaines personnalités chargent plus de poids que leur propre cursus. C'est ce que les actrices considèrent Ana Serradilla et Claudia Ramírez, qui a avoué être affectée par cette situation.

Maintenant, il reste qui a plus de followers. En fait, c'est un fait et il est très absurde que quelqu'un qui plus tard ne soit pas acteur se retrouve avec le projet et il est prouvé que les abonnés peuvent les acheter … Dommage que ce problème de médias sociaux régisse notre carrière! Serradilla en conférence de presse.