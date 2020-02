Cela aurait été le film Justice League avec des personnages des années 70, selon Alex Ross

Il est fort possible que les fans de DC ne soient pas du tout satisfaits de la version de Justice League (2017) que le réalisateur Josh Whedon a conclu. Ce n’est pas pour rien que pendant longtemps tout le monde – ou du moins les fans – a voulu que Warner Bros lance enfin le Snyder Cut de Zack Snyder. Bien qu’il soit très peu probable que cela se produise un jour, ce qui fera que le fandom aura un mauvais goût jusqu’à la fin des temps, le célèbre écrivain et artiste de bande dessinée de Marvel et DC, Alex Ross, Il vient de nous donner la version de The Justice League que nous avons toujours méritée avec les personnages des années 70.

En tant que bon fan, vous saurez sûrement qu’entre la fin des années 60 et 70, les personnages de DC Comics avaient une grande taille à la fois sur grand écran et à la télévision avec le spécial 1979 Legends of the Superhero. Le programme a réuni quelques grands super-héros, y compris Batman et Robin des années 60, cependant, une Justice League qui comprenait Superman et Wonder Woman n’a jamais été consolidée. Mais grâce à Ross présentant un nouveau dessin via Twitter, nous pouvons maintenant savoir à quoi aurait ressemblé cette version.

Voici l’image:

Les acteurs que Ross a dessinés sont Christopher Reeve comme Superman (1978), Lynda Carter comme Wonder Woman (1975), Barbara Joyce comme chasseresse, Danuta Wesley comme Black Canary, Bill Nuckols comme Hawkman, Howard Murphy comme Green Lantern, Garret Craig comme Shazam!, Rod Haase comme Flash et Alfie Wise comme The Atom, tous issus de Legends of the Superheroes (1979), en plus d’Adam West et Burt Ward comme Batman et Robin, respectivement.

Alors que Wonder Woman 1984 sortira le 5 juin, The Flash devrait sortir en salles le 1er juillet 2022 et Aquaman 2 le 16 décembre 2020.

