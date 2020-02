“Cela ne compense pas les dommages que je fais à ma famille”

Depuis qu’il a été découvert que José María Franco était la source de Lydia Lozano, La crédibilité et le professionnalisme de Lydia Lozano sont remis en cause, aucun d’eux n’ayant été en mesure de fournir les preuves nécessaires pour défendre les informations qu’ils se sont fournies: que Rocío Carrasco et Rocío Flores avaient échangé quelques messages après des années sans parler.

Lydia Lozano s’effondre dans ‘Saturday Deluxe’

Une histoire que Rocío Flores et son père, Antonio David, se sont empressés de nier, malgré l’insistance du collaborateur de “ Save me ” pour avoir déclaré qu’elle croyait aveuglément en sa source même si elle n’avait pas les preuves nécessaires pour le prouver. L’attention s’est rapidement déplacée de la conversation supposée entre la fille et la petite-fille de Rocío Jurado jusqu’à Lozano, qui a subi le polygraphe dans “ Saturday deluxe ” pour préciser qu’il n’apprécie pas la proéminence que cette controverse lui donne.

Le flic a confirmé que, malgré ce que peut penser le samedi de luxe, Lydia ne cherche pas à être à l’honneur. “Vous pensez peut-être que j’apprécie, qu’une audience se fait”, a expliqué la journaliste, mais n’a pas pu continuer car elle a fondu en larmes. “Ma mère, âgée de 91 ans, a dû prendre une lexatine jeudi”, a expliqué Lozano. “Avec les dégâts que je fais à ma famille, avec les dégâts que j’ai déjà causés, ça ne compense pas”, a expliqué le collaborateur, qui n’a pas cessé de pleurer.

“Il faudrait que je sois très fou pour mériter ces nuits blanches”, a déclaré Lozano, qui Il a également regretté d’avoir douté de sa carrière de journaliste parce que sa mère lui a payé ces études pour qu’elle “soit heureuse”. Le polygraphe de Conchita a confirmé que Lydia avait terminé la course et qu’elle n’avait aucun sujet en suspens.

La réponse de Mila

Mila Ximénez avait affirmé avant que Lydia ne soumette à la machine à vérité que son partenaire jouissait de l’importance de cette affaire et voulait se prononcer sur la raison de ses paroles. Avant de donner ses arguments, la troisième finaliste de ‘GH VIP 7’ a juré par sa fille qu’elle ne remettait pas en cause Lydia pour se venger de ne pas l’avoir défendue dans la réalité: “Je ne viens pas ni vous attaquer, ni vous blesser, ni miner votre professionnalisme”.

Mila Ximénez et Lydia Lozano, face à face dans ‘Saturday Deluxe’

Mila a expliqué qu’elle pensait que son partenaire était heureux d’être le centre d’attention car depuis que la nouvelle controversée a sauté, elle n’a pas été absente de son travail et a continué d’affirmer qu’elle croyait aveuglément en sa source. Lozano a répondu qu’il avait peur que les autres collaborateurs de «Save me» pensent des choses négatives à son sujet et remettre en question leur professionnalisme: “Si je n’y vais pas, qu’en penseront-ils? Je préfère y faire face.”

.