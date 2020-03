Fani Carbajo est devenue l’une des participantes de «Survivors 2020» grâce à sa visite controversée sur «L’île des tentations». Après avoir été infidèle et rompu avec Christofer Guzmán pendant son temps sur la réalité, le couple est revenu pour reprendre la relation une fois de retour en Espagne. Depuis lors leur amour a été renforcé à tel point que le couple a décidé de s’engager. Pour l’instant, le mariage devra attendre car Carbajo est toujours au Honduras après avoir été sauvé par le public dans diverses nominations.

Fani Carbajo dans ‘Survivors 2020’

Le temps passé dans ‘Survivors’ fait que les candidats réfléchissent beaucoup à leur vie et c’est arrivé à Fani. José Antonio Avilés est un expert dans la résolution de problèmes à l’extérieur et cette fois, il l’a fait avec le fiancé de Christofer, qui lui a rappelé “l’affaire” qu’il a eue à la station de la République dominicaine avec Rubén Sánchez. Bien qu’il ait signé la paix avec l’actuel membre de “Women and Men and vice versa” le candidat continue de la blâmer pour ce qui s’est passé: “J’avais vingt-quatre heures à dire des choses qui n’étaient pas. Je me suis laissé aller”, a expliqué le survivant.

Madrileña est clair que “cela ne se reproduira plus” et qu’il regrette beaucoup: “je serai désolé pour toute ma vie”. Bien sûr, il admet que la situation leur a donné une seconde chance et qu’il ne peut pas imaginer sa vie sans Christofer: “Avec tout ce qui s’est passé, qu’il me demande de m’épouser et de me donner une reliure à anneaux … Je ne perdrai plus à ma famille pour l’erreur sanglante que j’ai commise “, a conclu le survivant.

Christofer, pour sa défense contre les critiques de Suso

Après avoir regardé la vidéo dans laquelle Fani a rappelé la plus grande crise qu’elle a connue avec son partenaire, Jordi González a demandé à Christofer s’il avait vu son fiancé avec une chance de gagner le concours. À ce moment-là, Suso Álvarez a interrompu l’ancien participant de “ La isla de las tentaciones ” pour indiquer clairement que le prochain expulsé du programme devrait être de Madrid, car il considère qu’il ne fait rien au Honduras simplement “mettre de la merde” sur ses collègues. Le couple de Carbajo a assuré que il valait mieux voir une candidate comme elle que “une histoire à laquelle personne ne croit”, se référant à la relation entre Hugo Sierra et Ivana Icardi, qui sont également dans la mêlée et Suso, pour le moment, les soutient.

.