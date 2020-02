Cela pourrait être l’origine sombre du nouveau costume Batman de Robert Pattinson

Les spéculations sur le nouveau costume de Batman que Robert Pattinson occupera lors de la prochaine itération du Dark Knight sont désormais à l’ordre du jour. Maintenant, après avoir finalement eu la première approche officielle de Pattinson dans The Batman, par Matt Reeves, une théorie suggère que le batitraje pourrait être inspiré par une brève mais obscure histoire intitulée Fabrication pour utilisation, écrit en 2018 par Kevin Smith pour les pages de Detective Comics # 1000.

Dans cette brève histoire illustrée par le co-éditeur de DC Comics Jim Lee, Smith et lui ont donné une signification complexe au symbole de la chauve-souris. Comme vous l’avez peut-être remarqué, dans le test de la caméra présenté hier, l’emblème de Batman semble plus rudimentaire (comme le reste de la combinaison) que les tenues présentées dans d’autres films, qui a suscité de nombreux fans et même Smith lui-même sur Twitter, pour imaginer que le costume pourrait être basé sur cette histoire. Selon Polygon, l’arc narratif présente (à l’occasion du 80e anniversaire de Batman) Bruce Wayne essayant de récupérer l’arme avec laquelle Joe Chill a assassiné ses parents. Pour cela, Bruce visite un magasin d’armes à feu au marché noir où il fait face à une série de criminels rémunérés. Après les avoir vaincus, il retourne à la batcave avec l’arme dans ses mains et la fusionne pour former un nouveau symbole.

“Le métal qui m’a brisé le cœur quand j’étais enfant?”, Déclare Bruce, «Ce même métal protégera mon cœur d’homme. Et c’est la justice. “conclut

D’autres théories suggèrent que l’emblème de Batman pourrait également être le Batarang ou un autre gadget que Bruce pourrait utiliser au combat. Cependant, et bien que l’histoire de Kevin Smith doterait l’histoire de Reeves d’une grande complexité, ce n’est pas un fait.

Le batman Il ouvre le 25 juin 2021.

